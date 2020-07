MVP : Damian Lillard explique pourquoi il choisit LeBron James

Fin mai, Damian Lillard donnait son vote à LeBron James pour le trophée de MVP. Étant donné que la fin de saison ne sera pas prise en compte, l’avis du meneur ne changera plus. « Je ne pas pense qu’on puisse se tromper en choisissant LeBron ou Giannis » annonce-t-il au Dan Patrick Show. « Mais selon moi, le MVP c’est LeBron. »

L’argumentaire du meneur des Blazers est fourni. « Parce qu’ils ont la meilleure équipe de la conférence Ouest et j’ai le sentiment qu’il a dominé cette saison. C’est sa 17e saison, et il est meilleur passeur de la ligue » souligne-t-il. En plus de ses 25.7 points et 7.9 rebonds, le numéro 23 des Lakers affiche 10.7 passes décisives de moyenne. Avec huit matchs à jouer et 1.7 offrande de moyenne d’avance sur Ricky Rubio, troisième (Trae Young est deuxième mais ne rejouera plus), il terminera sans doute meilleur passeur cette saison.

L’argument de la conférence ne tient plus

« Comme je l’ai dit, ils sont premiers à l’Ouest et vu le niveau auquel ils jouaient avant la suspension de la saison, je choisirais LeBron en raison de la façon dont il a fait passer cette équipe d’une équipe qui n’était pas en playoffs ces dernières années à la numéro 1, voilà son impact. Évidemment, AD est là, mais il mérite sans aucun doute le titre de MVP. » S’il insiste sur la place des Californiens en haut de la conférence Ouest, c’est parce qu’on a rabâché à LeBron James pendant quinze ans qu’il avait moins de mérite à l’Est. Un argument qui l’amuse aujourd’hui.

Et Damian Lillard de rendre homme à la longévité du King – un point qui ne compte pas lorsqu’on doit prendre en compte les performances sur une saison.

« Ce qui est bizarre c’est qu’il est encore super rapide, athlétique – mais quand je suis arrivé dans la ligue, c’était incroyable. Je pense que c’est la grosse différence. Évidemment il est plus âgé désormais, mais il a toujours été un joueur qui réfléchit, intelligent, qui joue avec sa tête, et je trouve que c’est encore plus flagrant aujourd’hui. Il a perdu un peu de vitesse, de qualités athlétiques et de puissance, mais désormais il choisit davantage ses spots, manipule la défense, contrôle le jeu et il utilise ses qualités athlétiques quand il le faut. »

Son vote ne comptera pas dans le résultat du trophée, mais le King saura certainement apprécier les mots du Blazer.