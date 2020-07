Pour Danny Green, Portland serait l’adversaire le plus compliqué au premier tour

Le 17 août, date du débuts des playoffs, paraît encore très loin. Mais ça n’empêche pas Danny Green de se projeter sur le potentiel premier adversaire des Lakers en playoffs. L’ancien joueur des Raptors, avec qui il a remporté le titre la saison passée, a ciblé trois équipes dont les Blazers qui pourraient être particulièrement difficiles à manœuvrer.

« Je ne dirais pas qu’on a peur de quelqu’un en particulier, mais si on devait choisir notre adversaire au premier tour, je crois qu’on s’éloignerait déjà de Portland, » a-t-il déclaré dans son podcast. « Ils ont plus d’expérience, ils ont Dame (Lillard), CJ (McCollum), beaucoup de menaces et beaucoup d’expérience ».

Moins d’expérience à Memphis ou New Orleans

D’autres équipes comme Memphis ou encore New Orleans pourraient donner du fil à retordre aux Lakers.

La perspective d’un duel entre les Lakers 2.0 et l’ancienne épine dorsale composée de Lonzo Ball, Josh Hart et Brandon Ingram (mais aussi Zion Williamson pour ses premiers pas en playoffs) serait même particulièrement alléchante. Mais pour Danny Green, Portland reste un cran au-dessus.

« Je ne dis pas que les autre équipes ne représentent pas une menace, mais elles sont un peu plus jeunes, » a-t-il poursuivi. « À Memphis, c’est très jeune. Tout le monde veut nous voir affronter New Orleans. Bien sûr, ils veulent voir Zion (Williamson), LeBron (James), AD (Anthony Davis) et c’est clair que ce serait un affrontement excitant pour les fans. Mais pour nous, en étant réaliste, on verra probablement Portland comme une menace plus importante pour nous, à cause de leur expérience ».

Les Blazers sont actuellement 9e à l’Ouest, à trois petites victoires de Memphis, 8e. New Orleans est de son côté 10e (28 victoires – 36 défaites), avec un succès de moins que Portland.