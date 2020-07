Seth Curry prêt à reprendre son rôle de joker en playoffs

Signé pour quatre ans par les Mavericks, Seth Curry peut enfin se poser et bosser sur le long terme avec une franchise. A Dallas, c’est l’idéal puisque c’est ici qu’il s’est fait un prénom avec ses 12.8 pts de moyenne en 2017. Revenu au Texas l’été dernier, il adore jouer pour Rick Carlisle.

« C’est un système très fluide et j’ai le sentiment que je peux m’adapter dans beaucoup de systèmes différents » rapporte-t-il sur le site officiel de la franchise. « Je trouve que le coach me place dans beaucoup de positions différents pour utiliser ma capacité à écarter le jeu avec mon tir, et il me permet aussi de créer en me confiant le ballon« .

A Dallas, le frère de Stephen est le joker idéal, à la fois par ses qualités de shooteur, mais aussi par sa polyvalence. C’est un « combo guard » qui peut jouer sans ballon, et c’est parfait aux côtés d’un Luka Doncic ou même d’un J.J. Barea. En plus, il est revenu, fort de l’expérience des playoffs avec Portland dans des conditions bouillantes. « Sa saison avec les Blazers avait été fantastique » rappelle Carlisle. « Il avait commencé doucement avant d’avoir un déclic en cours de saison, pour finalement jouer un rôle essentiel pour eux. Ils avaient été très loin en playoffs, et il avait joué un grand rôle. »

La saison passée, les Blazers avaient finalement craqué face aux Warriors, épuisés par les combats face au Thunder et aux Nuggets. Cette année, les Mavericks pourraient reprendre ce rôle de trouble-fête dans une compétition plus indécise sans l’avantage du terrain. « Ça devrait être différent ici, mais en temps normal, l’ambiance est électrique en playoffs. Chaque match est important, et le monde entier vous regarde » conclut Curry. « Cette expérience en playoffs a été la clé pour moi. Cela m’a donné beaucoup de confiance de bien jouer et de réussir un gros parcours. »