Les Kings prêts à attendre Harrison Barnes

Dix jours après l’arrivée des Kings à Disney World, Luke Walton ne peut toujours pas compter sur un effectif au complet. Si Buddy Hield a reçu le feu vert du staff pour s’entraîner, Alex Len et Jabari Parker devront patienter encore un ou deux jours. Quant à Harrison Barnes, il est toujours bloqué à Sacramento. À se demander d’ailleurs si les dirigeants ne vont pas envisager de le remplacer.

« Nous en avons discuté avec Vlade (Divac) et c’est une discussion dans laquelle les joueurs doivent être impliqués, ça dépend d’eux » confirme le coach des Kings dans le Sacramento Bee. « Tant que Harrison souhaite rejoindre l’équipe, nous ne le remplacerons pas. »

L’ancien champion NBA a semble-t-il été testé positif le 3 ou 4 juillet, au moment de la Fête nationale, et il devrait très bientôt arriver au terme de sa quarantaine et entamer la deuxième phase du protocole de reprise avec notamment un électro-cardiogramme et plusieurs tests d’affilée.

Rien ne dit qu’il sera prêt pour la reprise de la saison régulière mais Luke Walton est prêt à l’attendre.

« Même s’il n’est pas prêt pour le premier match, Harrison est si important pour notre équipe, alors que nous essayons d’aller en playoffs. Si on y parvient et que Harrison peut nous rejoindre pour en disputer une partie, on n’abandonnera pas cette place. »

Titulaire à l’aile, Harrison Barnes offre beaucoup de possibilités à son coach par sa polyvalence sur les postes 3 et 4. Les deux se connaissent très bien, et c’est presque un relais pour Luke Walton sur le terrain.

S’il venait à manquer, c’est Kent Bazemore qui serait décalé à l’aile, même si ce n’est pas le même profil. « Harrison offre beaucoup de liberté dans notre volonté de jouer des styles de basket différents. Il nous manque beaucoup. On a besoin qu’il revienne, mais pour l’instant, on ne sait pas » conclut le coach.