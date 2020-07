Le Thunder, une force en mouvement

Avec Memphis, le Thunder est l’équipe surprise de cette saison avec une inattendue 5e place dans une conférence Ouest ultra relevée. Pourtant, Russell Westbrook et Paul George étaient partis à l’intersaison, mais l’équipe se comporte même mieux que la saison passée grâce notamment au leadership de Chris Paul et l’éclosion de Shai Gilgeous-Alexander. Le tout en produisant un jeu séduisant avec du mouvement, de la vitesse et des passes.

« On faisait vraiment bien circuler la balle. On jouait de manière altruiste » rappelle Billy Donovan sur le site officiel de la franchise. « J’appréciais le fait qu’on possède plusieurs créateurs. Ce qui est singulier de jouer avec deux ou trois arrières, c’est que ça nous apporte beaucoup de créativité. »

En l’occurrence, trois avec Paul, Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder, souvent alignés ensemble, notamment en fin de match. « Le coach nous laisse jouer de manière libre » souligne Mike Muscala. « Nos systèmes sont bons, avec des actions rapides qui nous permettent de déjouer ce que la défense met en place. »

De la vitesse donc dans les déplacements et les prises de décision, mais aussi dans le mouvement de la balle. « Le point fort de cette équipe, c’est la circulation de la balle » assure Danilo Gallinari qui rappelle que les tirs ne proviennent pas d’isolations, tandis que Chris Paul vante l’altruisme de ses coéquipiers. « C’est ce qui est plaisant dans cette équipe et c’est ce qui fait que nous sommes bien meilleurs que ce que les gens imaginaient. »

Au Thunder, le tir à 3-points n’est pas une obsession

A OKC, on cherche avant tout le joueur démarqué et les points faciles. On ne se focalise surtout pas sur les 3-points, et d’ailleurs l’équipe est numéro 1 de la NBA à l’adresse dans les tirs à mi-distance (environ 48%). « Je ne suis pas contre le fait de prendre plus de 3-points s’il s’agit de bons tirs qui sont la conséquence de notre projet de jeu, mais je ne crois pas que je débuterai un match en expliquant qu’il nous faut plus de 3-points » poursuit Donovan. « Si les équipes pressent plus haut, et que les 3-points ne sont disponibles, c’est qu’il y aura peut-être d’autres ouvertures ailleurs ».

Des ouvertures dans le dos de la défense pour aller marquer près du cercle, mais aussi surtout dans l’axe que Schroder et SGA adorent prendre pour s’arrêter à 4-5 mètres ou pour aller au bout. « Décrocher des lancers est quelque chose qu’on recherche » reconnaît Gilgeous-Alexander alors que son équipe est 5e de la NBA dans ce domaine avec 25 lancers par match. « On a tellement de joueurs qui peuvent mettre la pression vers le cercle, et qui sont bons pour provoquer des fautes que ça joue en notre faveur. »

De l’agressivité vers le cercle, mais encore et toujours du mouvement… « Il faut être constamment en mouvement « conclut Steven Adams. « Si vous avez un pas d’avance, il faut essayer de garder cet avantage. » Et il faut retrouver cet avantage pour la reprise de la saison.