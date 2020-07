Ben Simmons, de porteur du ballon à poseur d’écran

C’est une des grosses nouveautés de la reprise : Ben Simmons laisse son poste de meneur de jeu à Shake Milton dans le cinq des Sixers, pour rejoindre celui d’ailier-fort.

« Tu peux l’utiliser de tellement de manières différentes, et il peut scorer de tellement de manières différentes » résume Brett Brown, toujours aussi sûr de son choix après quelques jours d’expérimentations.

Parmi toutes ces options, le coach veut notamment lui faire découvrir l’envers de décor sur pick-and-roll : passer de porteur de balle à poseur d’écran. « On peut se nourrir l’un de l’autre, se faire tous les deux des passes, et ça facilite les choses de savoir que tu peux lui envoyer la balle n’importe où autour du cercle, il l’attrapera » imagine Shake Milton. « J’ai le sentiment que notre relation sur le parquet ne cesse de grandir. »

« Il a tiré plus de 3-points à l’entraînement ces derniers jours que sur la première moitié de saison, et les résultats sont bons »

« Il est toujours aussi athlétique, il peut finir des deux mains, il n’est pas perso et adore faire des passes – c’est un super passeur » liste le sophomore. Brett Brown veut se servir de tout ça, comme il avait pu le faire face aux Nets en playoffs, et Ben Simmons aussi apparemment. « On essaie de faire pleins de choses avec lui mais ce qui aide le plus c’est sa mentalité : il est revenu dans un super état d’esprit. »

À tel point qu’il serait enfin prêt à tirer de loin : il l’a dit dans le dernier épisode de sa websérie, et son coach assure que ça se voit de façon claire à l’entraînement. « Son tir à 3-points à l’air très bien » assure Brett Brown. « Vous savez, il a tiré plus de 3-points à l’entraînement ces derniers jours que sur la première moitié de saison, et les résultats sont bons. Il se sent bien, et je sais que ses coéquipiers l’encouragent vraiment. »

Ce n’est pas la première fois qu’on entend ça, on verra dans deux semaines si c’est (enfin) la bonne…