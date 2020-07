Touché par le Covid-19, James Ennis a souffert pendant deux semaines

Le Covid-19 n’a pas les mêmes effets selon les personnes qu’il contamine. Le virus ne semble en tout cas pas avoir ménagé James Ennis, qui a enfin pu rejoindre le reste du Magic à Disney World après deux tests négatifs.

L’ancien joueur de Philadelphie a visiblement mal vécu sa mise à l’écart forcée en plus d’avoir dû en découdre avec la maladie pendant deux semaines, avant d’être tiré d’affaire.

« C’était dur. J’ai juste été mis en quarantaine … dans une pièce séparée pendant environ deux semaines, » a déclaré James Ennis. « Je suis juste heureux d’être de retour sur le terrain. J’essaie de retrouver mes jambes et mon rythme. J’ai eu des symptômes. J’ai eu mal à la tête pendant quatre ou cinq jours. Les premières 24 heures, j’étais à terre et j’avais envie de vomir, mais maintenant ma santé s’est améliorée. »

Michael Carter-Williams et sa mère pour le soutenir

James Ennis a heureusement pu compter sur son coéquipier Michael Carter-Williams pour le soutenir dans cette mauvaise passe. « Ça m’a fait mal pour lui. C’était une situation difficile, a ajouté MCW. J’ai juste essayé de le surveiller pour m’assurer que son moral était bon. »

Pendant sa convalescence, James Ennis s’est attelé à se battre « un jour à la fois » afin de s’en sortir. Son seul objectif désormais, reprendre des forces et du plaisir à rejouer.

« Quand je suis tombé malade, je me suis dit, c’est toujours à moi que ça arrive, j’ai toujours un truc pour me ralentir…. J’ai parlé à ma mère qui m’a dit que tout arrive pour une raison. Dieu est resté avec nous… un jour à la fois, ça me démangeait de revenir. Maintenant, je suis sur le terrain, alors tout va bien. Je suis rouillé, honnêtement… je dois relancer la machine et rester dans le gymnase. »

Markelle Fultz, qui était lui en bonne santé mais avait reporté son entrée dans la bulle pour régler un « problème personnel », a également rejoint ses coéquipiers dans la « bulle ».