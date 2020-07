NCAA : le lycéen guinéen Moussa Cisse rejoint l’université de Memphis

Classé à la 24e place parmi les prospects universitaires de 2020 par ESPN, Moussa Cisse vient d’annoncer qu’il allait rejoindre la faculté de Memphis, et donc le coach Penny Hardaway, à partir de la rentrée.

« L’entraîneur Penny Hardaway est une légende et peut m’aider à développer mon jeu et à le faire passer au niveau supérieur », a expliqué le Guinéen. « Il a beaucoup d’influence dans la ligue. Je suis à Memphis depuis un an maintenant et tout le monde me dit de rester. Avec tout ce à quoi nous sommes confrontés avec la pandémie, je n’ai pas pu aller visiter d’autres écoles, à part Florida State. Je reçois beaucoup d’amour de la part des fans. »

Également courtisé par Kentucky, LSU, Florida State, Georgia ou Georgetown, Moussa Cisse va donc rester dans le Tennessee, lui qui a quitté la Guinée pour rejoindre les États-Unis en 2016, connaissant différents collèges et lycées avant de poser ses valises à Memphis, l’été dernier, à la Lausanne Collegiate School.

Auparavant, Moussa Cisse avait d’ailleurs joué avec Precious Achiuwa, originaire lui du Nigeria, qui a passé de son côté un an à Memphis avant de s’inscrire à la Draft 2020, où il est annoncé au premier tour.

Un triple-double à 31 points, 22 rebonds et 21 contres !

« Chaque fois que je parlais à Precious, il était toujours vrai avec moi », poursuit Moussa Cisse. « Il dit toujours à quel point Penny est bon. Comment il l’a formé pour faire évoluer son jeu. C’est pourquoi j’ai décidé de venir à Memphis. Precious dit que le reste du staff est également très bon. Surtout Cody Toppert. Il m’envoie toujours des vidéos qui détaillent le jeu des meilleurs intérieurs de NBA. »

Ailier fort ou pivot, Moussa Cisse est pour l’instant surtout un physique impressionnant, après avoir joué au football la majeure partie de sa vie. Du haut de ses 2m08, avec une envergure de 2m24, le Guinéen a ainsi fait la loi avec son lycée, tournant à 18.4 points, 15.3 rebonds et 9.2 contres de moyenne cette saison, avec notamment un impressionnant triple-double à 31 points, 22 rebonds et 21 contres pendant la saison.

Mais il évoluait dans la deuxième division des lycées du Tennessee, et la différence physique avec ses adversaires était tellement énorme qu’elle lui permettait d’être dominateur, même avec des fondamentaux en chantier.

Pour Moussa Cisse, il est désormais important de travailler les aspects techniques. S’il y parvient rapidement, il a tout pour être un « one-and-done » très intéressant en vue de la Draft 2021.