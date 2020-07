Les Pelicans ont Zion Williamson, mais aussi un banc solide

Certains prévoient déjà un possible affrontement, très alléchant, entre Zion Williamson et LeBron James au premier tour des prochains playoffs. C’est clairement une possibilité mais pour cela, la franchise de la Nouvelle Orléans va devoir réaliser une fin de saison quasi parfaite, tout en comptant sur un relâchement des Grizzlies. Pour réaliser cet exploit, il leur faudra s’appuyer sur son banc, un de ses points forts.

Il faut dire qu’avec les JJ Redick, sixième homme depuis janvier, E’Twaun Moore ou encore Josh Hart et Nicolo Melli, le banc des Pelicans est effectivement replet de joueurs de talent, capables d’apporter.

« On a des gars qui ont fait des saisons à 70 ou 80 titularisations. Sur deux ou trois saisons », argue ainsi Josh Hart. « Cette expérience est clairement un avantage pour notre équipe. »

« Il faut avoir de la profondeur de banc », renchérit Alvin Gentry sur le site des Pelicans. « C’est ce qui va aider ton équipe dans ce type de tournoi. Parce que c’est inédit de jouer à ce moment de l’année. Personne n’y est habitué. Il y aura une phase d’adaptation. Et les équipes qui ont du banc pourront en bénéficier. »

Porté par les débuts convaincants de Zion Williamson à partir du mois de janvier, les Pelicans ont peu à peu trouvé leur rythme à mesure qu’ils retrouvaient leurs titulaires, Lonzo Ball et Derrick Favors en l’occurrence.

« Comme dans un peloton »

Malgré la hype, NOLA a bel et bien des joueurs qui ont du vécu. Jrue Holiday et JJ Redick en tête. Mais la franchise de Louisiane a également ses rotations bien en place.

« Ça rend les choses plus faciles », reprend Josh Hart. « Si tu es titulaire, tu sais à quoi t’attendre. Pour le banc, il y a eu quelques variations. Mais lors de nos 30 derniers matchs, on a été au complet ou presque et c’est là qu’on a vraiment pu voir ce qu’on valait. En tout cas, ça enlève de la pression de savoir si tu vas jouer. Ça peut vraiment perturber un joueur. »

Ce qui est sûr avec Alvin Gentry, c’est que ses joueurs vont courir et ne pas se restreindre offensivement. Avec ce banc de belle facture, le caoch peut faire tourner tout en gardant le pied sur l’accélérateur.

Comme lorsqu’il avait mené les Suns en finale de conférence.

« On aime courir et parfois c’est un peu comme dans un peloton, où on met trois ou quatre gars d’un coup pour pouvoir garder la même cadence. C’est avec cette expérience, cet altruisme et cette volonté de se sacrifier qu’on peut construire une culture de la gagne », conclut Josh Hart.