Les quelques termes, retenus par la NBA, que les joueurs pourront porter sur leurs maillots en ont déçu certains mais Enes Kanter a trouvé celui qui lui semblait le plus représentatif de son combat avec le terme « freedom ».

Alors que la NBA propose à ses joueurs de se positionner publiquement via ces quelques slogans, Enes Kanter compte bien profiter de l’espace médiatique que va constituer le retour de la saison régulière pour parler des enjeux sociétaux, en Turquie comme aux États-Unis.

« J’ai défendu la liberté tout au long de ma carrière en NBA, » a déclaré le pivot des C’s au Milford Daily News. « Si j’ai la chance de pouvoir mettre quelque chose au dos de mon maillot, ce sera la liberté. Je ne parle pas seulement des problèmes dans mon pays ou des problèmes en Amérique. Je parle du monde entier ».

Depuis de longues années, Enes Kanter, privé de son passeport turc en 2017, mène un combat à distance contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, une lutte qui l’a contraint à limiter ses déplacements hors des États-Unis, de peur d’être arrêté. Ce retour à la compétition est l’occasion rêvée pour lui de continuer à éveiller les consciences.

« Le monde entier va nous regarder. Tous les micros vont nous être tendus, donc je me dis qu’on peut utiliser cette plate-forme pour parler de justice, de liberté et de démocratie. Il y a tellement de jeunes qui nous idolâtrent. Nous pouvons faire une énorme différence. Tout d’abord, ce que fait la NBA sur toutes les questions de justice sociale est tout simplement incroyable. Nous avons tellement de grands leaders qui font ce qu’ils sont censés faire et qui mettent en lumière ce qu’il se passe ».