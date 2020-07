Pascal Siakam se sent en sécurité

Dans quelques jours, les Raptors prendront la route pour rejoindre Disney World. Un trajet d’environ deux heures puisque Pascal Siakam et ses coéquipiers sont depuis 10 jours en Floride, sur le campus de l’université de Florida Gulf Coast. Tout se passe bien sur les parquets, mais aussi en dehors, et cette « mini bulle » rassure par son efficacité.

« Bien sûr, la Floride est l’un des Etats où les cas de contamination sont très élevées en ce moment mais l’équipe fait un travail fantastique pour faire en sorte qu’on soit isolé » apprécie Pascal Siakam. « Evidemment, on est plus ou moins effrayé de voir l’augmentation des cas, mais on a confiance dans tout ce que font l’équipe et la NBA pour qu’on soit en sécurité. »

Comme d’autres joueurs, l’ailier des Raptors a compris que la « bulle » serait l’endroit le plus sûr possible des Etats-Unis, et comme en Allemagne et en Espagne, où les fins de saison se sont très bien passées, tout le monde espère que le retour à la compétition s’effectuera sans encombres, et sans de nouveaux cas positifs à l’intérieur de Disney World.

« Au final, même rester chez soi et aller faire des courses est moins sûr que ça » poursuit Siakam. « On doit donc juste tout faire et faire de notre mieux pour faire en sorte qu’on reste le plus possible en sécurité, et espérer que la saison reprendra et que ça se passe sans dommages. »