Mark Cuban continue de militer pour un début de saison à Noël

Idéalement, la NBA souhaiterait reprendre la saison le 1er décembre, soit moins de deux mois après un éventuel Game 7 des Finals. Un timing qui fait grincer des dents chez les joueurs, mais il s’agit, pour la NBA, d’éviter de trop décaler la prochaine saison, pour finir en juillet, et ainsi ne pas empiéter sur les prochains Jeux olympiques, prévus fin juillet à Tokyo.

Pour Mark Cuban, la NBA pourrait faire un petit effort et réfléchir à débuter à Noël comme en 2011, année du dernier lock-out. « Je l’espère pour la NBA, mais évidemment je ne l’espère pas pour les autres sports » précise-t-il sur l’antenne de Sportsradio 96.7 FM. « J’ai toujours été un partisan d’un début de saison à Noël car c’est le moment où l’on est diffusé sur le réseau national. Que ce soit à Noël ou un petit plus tôt, c’est aussi parce qu’on espère qu’il y aura un vaccin d’ici là, et je fais partie de ces gens qui sont très confiants sur le fait qu’il y en aura un. Le féru de sciences que je suis vient de lire qu’il y a de grandes chances que ce soit le cas. »

Pour Cuban, il y a donc un double intérêt à attendre fin décembre pour reprendre. A la fois pour des raisons médiatiques avec la promesse de grosses audiences en fin d’année, mais aussi parce que la découverte et la commercialisation d’un vaccin permettront de trouver du public dans les salles. « Maintenant reste la question la distribution de ce vaccin et plus nous nous donnons du temps pour la distribution du vaccin, plus il est probable que lorsque nous commencerons la saison prochaine, il y ait une opportunité non seulement d’avoir des fans, mais plus de fans que nous ne le pensons initialement« .