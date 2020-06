John Salley ravi de pouvoir regarder du basket en plein été

La crise sanitaire mondiale engendrera peut-être des changements structurels dans le monde du sport professionnel. À l’heure où la majorité des ligues professionnelles font le maximum pour trouver un moyen de sauver leur fin de saison, le quadruple champion NBA John Salley se réjouit à l’idée de voir ses longues soirées d’été être accompagnées de matchs à enjeux entre les meilleures équipes de la ligue.

L’intérieur a ainsi raconté une anecdote qui l’avait marqué au cours de sa carrière, datant de 1993, alors qu’il venait d’arriver à Miami qui n’avait pas disputé les playoffs cette saison-là.

« Je me souviens être allé à Cancún une année, avec mon frère Jerry et il n’y avait personne à la plage, » a-t-il raconté. « Vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde était dans le hall de l’hôtel en train de regarder les playoffs. J’ai dit : « Mais c’est ça que vous faites tous ? » On m’a répondu : « Oui, et on te regardait l’an dernier ». Je me suis senti tellement mal, je n’ai jamais oublié ça. »

Un menu barbecue + NBA un 4 juillet le fait déjà saliver

Même à Cancún, les playoffs restent les playoffs ! La perspective de regarder des matchs d’un tel enjeu en plein été devrait finalement être rendu possible par la pandémie de Covid-19. Au point d’envisager une refonte du calendrier avec un début de saison retardé et des playoffs qui se prolongent au cœur de l’été ? John Salley vote pour.

« Sans aucun doute. Imaginez, vous pouvez faire un barbecue le 4 juillet (jour de la fête de l’indépendance aux États-Unis), regarder un match de basket, et avoir encore le temps de sortir pour regarder les feux d’artifice, » a-t-il ajouté. « Ça va être cool de regarder la NBA en été. Que faites-vous d’autre tard dans la nuit à part vous asseoir sous le porche et regarder les voitures passer ? Là, vous pourrez vous asseoir et regarder les joueurs de NBA en étant au calme, bien reposé et dans une atmosphère bien chaude. Ça va être génial. »