Reprise de la saison NBA : comment remplacer un joueur blessé ou malade ?

Si le format de la reprise de la saison a été acté et offre des réponses à l’organisation de la fin de saison régulière et des playoffs, quantité de sujets restent encore à détailler. Comme la façon de départager des équipes à égalité.

Les effectifs bouclés au début des playoffs

Il y a également le remplacement d’un joueur indisponible, soit parce qu’il s’est blessé, soit parce qu’il a été testé positif au Covid-19. Comment trouver un autre joueur alors même que la NBA mise sur l’instauration d’une « bulle » à Disney World pour limiter les contacts extérieurs et les risques ?

La ligue travaille à cette épineuse question. D’après les informations d’ESPN, la NBA et les franchises discutent de l’utilisation des « two-way players », qui pourraient rejoindre l’équipe en playoffs car, comme dans une saison régulière classique, une fois que les playoffs débuteront, les effectifs ne pourront plus bouger.

Avec une telle coupure de plus de quatre mois et des conditions exceptionnelles (confiné chez soi) pour se maintenir en forme physique, le risque de blessure est énorme chez les joueurs. Sans compter le risque du Covid-19, puisque les joueurs seront testés quotidiennement. Il faut donc avoir une solution pour remplacer un joueur. Ce sera possible, mais dans une limite de quantité et de « qualité ».

Si bien qu’il serait possible que les joueurs concernés, ceux qui pourraient servir de remplaçant, soient obligés d’être signés en NBA, en G-League ou ayant participé au training camp. Si c’est le cas, alors un joueur comme Jamal Crawford, libre cette saison, ne pourrait pas être signé. Même logique pour un joueur international.

La ligue discute aussi sur un point, qui pourrait être très important : un joueur blessé sur la longue durée ou malade pourrait ne pas retrouver sa place ensuite dans son groupe.

Des joueurs de plus dans l’effectif ? En attente à Disney ? À l’extérieur ?

Ce qui est le plus contraignant, c’est bien sûr l’organisation. La NBA veut limiter au maximum le nombre de personnes autorisées à Disney World, ce qui semble exclure les « two-way contracts », même si plusieurs franchises aimeraient qu’ils soient présents à Orlando. En temps normal, chaque équipe a le droit à deux joueurs avec ce type de contrat. Il y aura 22 équipes, donc cela rajoute 44 joueurs, dont la très grande majorité ne jouera pas cet été.

Et s’ils ne sont pas autorisés à être à Orlando par mesure de sécurité sanitaire et qu’ils sont réquisitionnés, ils devront eux aussi passer pas une phase de quarantaine pour être certain d’éviter d’apporter le virus avec eux. Dès lors, si le joueur blessé ou malade n’est indisponible que quelques jours, quel intérêt de faire venir un joueur qui ne sera pas opérationnel en moins d’une semaine voire de quinze jours ? Sauf si le joueur touché en question ne peut pas ensuite revenir dans son groupe bien sûr…

La solution qui pourrait servir de juste milieu en terme de logistique, selon la NBA, serait en conséquence de laisser aux équipes la possibilité d’avoir des effectifs élargis de 17 joueurs, au lieu de 15 habituellement.

Dans ce cas, la NBA pourrait effectivement autoriser les équipes à signer leur « two-way contracts » entre le 22 juin et le 1er juillet. Une équipe comme le Thunder pourrait alors très bien offrir un vrai contrat à son rookie Luguentz Dort. Ou pourquoi pas transformer les contrats de dix jours, comme celui de Joakim Noah aux Clippers.