Le patron des Rockets encourage ses employés à s’exprimer sur les problématiques nationales

Pour Tilman Fertitta, il y a une différence entre s’exprimer sur les problématiques nationales et internationales. Alors que sa franchise s’est retrouvée au cœur d’une crise avec la Chine au début de la saison, le propriétaire des Rockets appelle aujourd’hui à la prise de parole en marge de la mobilisation actuelle après la mort de George Floyd.

« Se positionner sur un problème aux États-Unis et se positionner sur un problème ailleurs dans le monde sont deux choses différentes, » juge le responsable, en référence au fameux tweet de soutien à Hong Kong rédigé à l’époque par son GM, Daryl Morey. « Nous avons la liberté d’expression aux États-Unis, nous pouvons faire et dire ce que nous voulons sans être pénalisés à cause de cela. C’est pourquoi nous aimons tous tellement ce pays. »

À la tête d’un empire dans le milieu de la restauration et des casinos, au sein duquel il a dû procéder à des dizaines de milliers de licenciements à cause de l’épidémie du Covid-19, Tilman Fertitta tient à rappeler que son organisation « ne devrait pas être une organisation politique, parce que nous avons 60 000 employés et 100 millions de consommateurs et nous ne sommes pas tous d’accord ».

Pour autant, il encourage son personnel à partager leurs opinions sur ce genre d’enjeux : « Quand il s’agit d’un problème comme celui-ci aux États-Unis, vous devriez vous exprimer et dire ce que vous voulez. Et j’encourage tous mes employés, de mon équipe de basket à mes restaurants, en passant par mes hôtels et mes casinos, à s’exprimer sur la question et à faire en sorte que ce pays dans lequel nous vivons s’améliore. »

Qualifiant « d’inexcusable » le comportement du policier lors de l’arrestation mortelle de George Floyd, le propriétaire texan rajoute encore « adorer les manifestations », bien que certains de ses établissements ont été vandalisés durant les émeutes. Malgré ça, selon lui, cette mobilisation « est ce qui fait la grandeur de l’Amérique ».