The Last Dance : Clyde Drexler répond à Michael Jordan

Toujours en quête de sources de motivation, Michael Jordan a évoqué la finale NBA de 1992, entre Portland et Chicago, sans manquer d’envoyer une petite pique au « franchise player » adverse, Clyde Drexler. « His Airness » a ainsi confié qu’il s’était senti « offensé » qu’on puisse le comparer à l’ailier des Trail Blazers avant la finale.

Un petit tacle qui a surpris Clyde Drexler, alors que leur opposition date d’il y a bientôt 30 ans.

« C’est le documentaire de Michael, donc c’est évident que ce sera réalisé de son point de vue. Tout le monde a le droit d’avoir son propre avis. Bien souvent, les gars des différentes équipes ne s’appréciaient pas. Mais en vieillissant, il faut savoir dépasser tout ça et montrer un peu d’amour et de respect pour les gens avec et contre qui on a joués », a-t-il ainsi expliqué.

Pour ce qui est de sa comparaison avec la légende des Bulls, « The Glide » a ajouté n’avoir jamais été fan de la « starification » du basket qui tend à faire ressortir les meilleures individualités d’un collectif.

« C’est un jeu d’équipe, ce n’est pas un seul gars. Tu peux scorer 50 points et prendre 40 rebonds, si tu perds, est-ce que ça fait de toi un moins bon joueur que n’importe qui dans l’autre équipe ? Non, mais ça reste un jeu d’équipe. Donc je déteste quand les gens agissent comme si c’était une compétition individuelle. Je n’ai pas pris 35 tirs et 20 lancers francs par match, donc je n’allais pas marquer 40 points par soir ».

C’est d’ailleurs en soutien d’Hakeem Olajuwon, en 1995, que Clyde Drexler remportera son seul titre NBA.