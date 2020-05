La preuve que Michael Jordan ne voulait pas d’Isiah Thomas dans la Dream Team

En 2011, Jack McCallum entame la rédaction d’un livre sur la création de la Dream Team. Encore aujourd’hui, c’est le livre de référence sur la plus belle équipe de tous les temps, vainqueurs des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 avec les meilleurs joueurs de leur génération, de Michael Jordan à Larry Bird, en passant par Charles Barkley, Karl Malone, Scottie Pippen et Pat Ewing. Mais il y avait un absent de marque : Isiah Thomas, multiple All-Star et deux fois champion NBA avec les Pistons.

Dans son livre, McCallum expliquait que Jordan avait fait pression pour que Thomas ne fasse pas partie de l’équipe. Une version qui a tenu pendant des années jusqu’à ce que Jordan himself démente l’information dans The Last Dance.

« Peu importe combien je le déteste, je respecte son jeu. Maintenant, on insinue que j’ai demandé à ce qu’il n’en soit pas mais je n’ai jamais balancé son nom… Si vous voulez m’attribuer ça, allez-y, mais ce n’était pas moi. »

Encore une histoire inventée de toutes pièces par Michael Jordan ?

Sauf que McCallum a conservé les bandes audio des interviews de l’époque, et on y entend clairement Michael Jordan déclarer : « Rod Thorn m’a appelé. J’ai dit: ‘Rod, je ne jouerai pas si Isiah Thomas est dans l’équipe.’ Il me l’a assuré. Il m’a dit : ‘Tu sais quoi ? Chuck (Daly) ne veut pas d’Isiah. Donc, Isiah ne fera pas partie de l’équipe’. »

Donc, à l’époque Michael Jordan avait avoué qu’il avait fait pression sur Rod Thorn, mais ce dernier lui avait appris que Chuck Daly, pourtant coach des Pistons, ne voulait pas de son meneur dans l’équipe. Jordan peut donc arguer que le sort de Thomas était réglé avant même qu’il en parle… et qu’il n’est donc pas à l’origine de la non-sélection du meneur de Detroit.

Comme Daly est décédé, c’est Thorn qui peut évoquer le sujet et… il avait annoncé il y a un mois qu’il n’avait pas parlé d’Isiah Thomas avec Michael Jordan… « Aucune des conversations que j’ai eues avec Jordan ne concernait Isiah Thomas, point barre », assurait à ESPN l’ancien GM des Bulls, qui a drafté l’arrière en 1984, et membre de USA Basketball au moment de la formation de l’équipe pour les Jeux olympiques de Barcelone. « Le nom de Thomas n’a jamais été évoqué. Si Jordan s’est comporté comme ça, c’était avec quelqu’un d’autre. Ma conversation avec Michael était centré sur lui, sur sa participation. Il n’a rien dit sur Thomas et je n’avais aucune raison d’en parler non plus. »

Donc Thorn dément les propos de Michael Jordan, et ça commence à faire beaucoup de mensonges autour de cette série. Ça n’étonnera pas Horace Grant, très remonté contre Michael Jordan.