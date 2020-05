Le prospect Jonathan Kuminga va-t-il rejoindre la NCAA ou la G-League ?

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à Shareef Abdur-Rahim, le patron de la G-League, et moins aux critiques de cette même ligue. Jonathan Kuminga, un des lycéens les plus prometteurs des États-Unis, a annoncé ses cinq principales options pour son avenir.

Et la « Select Team » de la G-League figure aux côtés des universités d’Auburn, Texas Tech, Duke et Kentucky.

Cet ailier, né le 6 octobre 2002 au Congo, est un beau bébé de 2m03 et 93 kilos. Théoriquement, il devait quitter le lycée en 2021 mais il a la possibilité de faire ce premier grand saut dès cet été. La décision n’est pas encore prise : « C’est du 50/50 », affirme-t-il sur les ondes d’un podcast.

En revanche, il est bien l’un des prospects les plus observés du pays. La saison écoulée, à « The Patrick School » dans le New Jersey, il a ainsi tourné à 16.2 points, 5.5 rebonds et 3.7 passes de moyenne. Mais sa saison a été écourtée, d’abord par une blessure à la cheville puis par des problèmes administratifs.

Il avait en effet été suspendu suite à son transfert de « Our Savior New American School », un lycée de New York. Là-bas, il sortait d’une saison à 25 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne.