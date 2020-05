[Collector] Le Game 7 entre New York et Miami en 2000

À la définition du mot « rivalité », on pourrait trouver celle qui embrasa New York et Miami entre 1997 et 2000, au rythme de leurs quatre affrontements de suite en playoffs.

Une opposition qui prit une tournure belliqueuse dès le premier, remporté par le Heat à la faveur des suspensions infligés aux Knicks suite à une bagarre entre Charlie Ward et P.J. Brown.

L’année suivante, ce sont les deux anciens coéquipiers Larry Johnson et Alonzo Mourning (avec un Jeff Van Gundy accroché à sa jambe…) qui s’embrouillèrent et furent suspendus, pour le Game 5 décisif. Mais alors que Miami menait de 20 points à la pause, les New-Yorkais retournèrent la situation pour s’imposer.

Présenté comme déséquilibré, l’acte trois vit les Knicks, huitièmes à l’Est, battre le Heat, premier, sur un tir d’Allan Houston à la dernière seconde. Un scénario qui ajouta encore un peu de puissance à cette mythologie et promit une bataille exceptionnelle pour leur rendez-vous suivant, un an plus tard, en demi-finale de conférence.

Les fans des deux clubs, et de la NBA, n’auraient pu rêver mieux qu’un Game 7 comme exhausteur de cette rivalité. C’était il y a 20 ans jour pour jour.