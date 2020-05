Sur les réseaux sociaux, Rudy Gobert a annoncé l’organisation d’un tournoi de charité en ligne qui se disputera sur « Call of Duty: Warzone ». C’est ce dimanche à partir de 20h (heure française) sur la chaîne Twitch de l’international français, et on pourra ainsi voir à l’œuvre Frank Ntilikina, Evan Fournier et Vincent Poirier.

L’argent récolté sera reversé à la fondation de Rudy Gobert, la « Rudykids Foundation ».