Sports Illustrated et Michael Jordan, l’article du boycott

C’est l’objet du scandale et le début d’une brouille qui dure. Le 14 mars 1994, Sports Illustrated, le plus grand magazine sportif du monde, consacre sa une à Michael Jordan.

L’ancien joueur des Bulls est désormais dans le baseball. Ses performances sont encore médiocres, ce qui inspire un titre sanglant : « Bag it, Michael ! » (« Remballe, Michael »). Le sous-titre n’est pas plus élogieux : « Jordan et les White Sox font honte au baseball. »

Forcément, Jordan, sportif qui a fait le plus de couvertures (50) du magazine devant Muhammad Ali (40), le prend mal. Il a confirmé s’être senti trahi, dans les derniers épisodes de « The Last Dance ».

« Bien évidemment. Je n’ai pas été interviewé pour cet article. Ils sont venus pour me critiquer, en ne comprenant pas ma passion de l’époque. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Ensuite, vous pouvez écrire. Je n’ai aucun problème avec ça. »



« Ce titre était de trop. On lui a manqué de respect »

Intitulé « Err Jordan » (jeu de mots avec « Air Jordan » bien sûr, qu’on peut traduire par « Jordan se trompe »), l’article est signé Steve Wulf. Vingt-six ans plus tard, il le regrette.

« En relisant l’article, c’était sarcastique », explique-t-il à NBC Sports. « J’ai été dur avec lui. Toute cette histoire ressemblait à une histoire de marketing, et c’est ça qui a irrité les fans de baseball. J’ai moi-même été dans ce refrain. »



En revanche, ce n’est pas Steve Wulf qui a choisi ce titre en une. Il a donc pris pour les autres et, plus d’un quart de siècle après, l’ancienne star des Bulls boycotte toujours Sports Illustrated.

« Mes propos ne reflétaient pas la une de Sports Illustrated. Je disais dans ce papier qu’il travaillait dur et qu’il aspirait à passer du statut de star à celui de joueur lambda. Il poursuivait un rêve, ce qui était génial. Mais à l’époque, je ne voyais pas vraiment de qualité naturelle chez lui. Voilà globalement ce que j’ai écrit. Une fois ce titre sorti, c’est moi qui ait payé les pots cassés. Je me suis rendu compte qu’on allait en parler pendant 25 ans. On y est. Il a parfaitement le droit de garder cette distance avec le magazine. Ce titre était de trop. On lui a manqué de respect. »

Même si plus tard dans l’année 1994, en août, Wulf constatera les progrès de Jordan et voudra en faire un nouvel article, cela ne permettra pas d’effacer cet affront aux yeux de Jordan.

« On m’a, en quelque sorte, dit : ‘Remballe, Steve’. Ils n’étaient pas intéressés par un mea culpa. Pourtant, j’étais époustouflé par ses progrès. Il était devenu un vrai joueur de baseball. »