La Drew League annulée cet été

James Harden et les autres habitués de la ligue d’été n’auront pas l’occasion de briller à Los Angeles cette année. Les responsables de la célèbre Drew League viennent d’annoncer que l’édition 2020 n’aura pas lieu en raison de l’épidémie de Covid-19.

« Guidée par les recommandations de sécurité publique des responsables de la ville et de l’État, cette décision n’a pas été prise à la légère, » expliquent-ils sur le site internet de la ligue. « Nous partageons la déception de ne pas pouvoir nous réunir pour célébrer et participer à une tradition estivale annuelle. Cependant, c’est la bonne chose à faire pour protéger notre communauté, nos fans, nos familles et notre personnel. »

Lancée dès 1973, la Drew League s’est imposée comme un rendez-vous incontournable du sud de Los Angeles. Elle a gagné en popularité en attirant quelques vedettes de la grande ligue comme Chris Paul, Trae Young, Pascal Siakam, DeMar DeRozan, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Marvin Bagley ou encore Andre Drummond.

C’est la première fois en 46 ans d’histoire qu’elle est contrainte de faire une croix sur une édition.

Pendant un temps, il a tout de même été envisagé de la maintenir à huis clos. Mais cela n’aurait pas collé à l’esprit de l’événement. « Avec nous, ce sont les fans, la musique, le bruit, ce sont tellement de choses, » énumère Dino Smiley, le responsable de la ligue. « En jouant dans le silence, les gens en reviendraient peut-être pas. Nous n’avons pas ce luxe comme en NBA. »