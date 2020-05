Shawn Marion, l’oublié des « All-Defensive Teams »

Joueur athlétique et énergique mais également atypique avec son geste au shoot très déroutant, peu esthétique et sa relative petite taille (2m01) pour aller se frotter à l’intérieur, Shawn Marion a réalisé une très belle carrière, couronnée par quatre participations au All-Star Game et un titre de champion en 2011 avec Dallas.

Ses 15.2 points et 8.7 rebonds de moyenne en 1 163 matches font de lui un joueur solide, mais l’ancien ailier/ailier fort des Suns a tout de même un regret.

« Pensez-y : je n’ai jamais fait partie d’une All-Defensive Team », rappelle-t-il, amer, à The Athletic. « Je n’ai jamais été défenseur de l’année, ce que j’aurais dû être quelques années franchement. Dans les deux cas, c’était possible honnêtement. Pour la All-Defensive Team, j’avais facilement ma place quatre ou cinq années. »

Et pour appuyer sa démonstration, Shawn Marion, qui a été un des premiers ailiers à devenir un poste 4 fuyant plus petit que la norme mais capable de tenir le choc poste bas, verse dans le « c’était mieux avant ».

« Je ne veux taper sur personne, mais comment peut-on justifier le trophée de défenseur de l’année donné à Draymond Green ? Je défendais sur bien plus de joueurs que lui. C’est facile de jouer « small ball », ce n’est pas très compliqué de défendre comme ça aujourd’hui. De mon temps, les ailiers forts étaient les joueurs les plus dominants : Tim Duncan, Kevin Garnett. Ils viennent d’entrer au Hall of Fame et je m’occupais d’eux chaque soir. Combien de joueurs défendent en NBA aujourd’hui ? »

Jugeant qu’il a été sous-estimé défensivement, « Matrix » pense qu’il est également oublié pour le Hall of Fame.

« Mon héritage est là. Mais qui décide ? Qui prend les décisions ? Sur la base de quoi ? Si on regarde les stats et les chiffres, selon moi, je dois y être à coup sûr. Après, que puis-je faire de plus ? Je n’ai aucun contrôle là-dessus. Je sais que c’est politique et qu’il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte. Mais je l’ai mérité. »