Shawn Marion défend l’influence des Suns sur le jeu actuel

Même s’il a été All-Star, il pense qu’il a toujours été sous-estimé mais Shawn Marion n’en veut à personne. Ailier atypique, capable de défendre sur tous les postes, le champion 2011 fait partie des joueurs symboles des plus belles années de Phoenix, aux côtés de Steve Nash et Amare Stoudemire. Pour lui, ses Suns étaient en avance sur leur temps, et ils sont les vrais pionniers du jeu actuel.

« Clairement » répond-t-il à la question de savoir si les Suns ont eu une immense influence sur la NBA. « Je pense que ça fait partie de la transition opérée au fil des années et du style du jeu actuel. C’est simplement l’évolution du jeu. Les gars sont plus doués et plus talentueux, et on est capables aujourd’hui de faire plus de choses sur un terrain. A l’inverse, il n’y a plus beaucoup de joueurs capables de jouer dos au panier. »

« Cela serait difficile de jouer plus vite »

Pour celui que l’on surnommait « Matrix », les Suns du milieu des années 2000 excelleraient dans le basket actuel : « Ce serait vraiment difficile de nous battre, surtout avec des intérieurs qui jouent au large. Ils tomberaient dans ce qu’on fait, et ce serait beaucoup plus facile pour nous. »

A la tête des Suns, il y avait Mike D’Antoni, qui aujourd’hui s’est lancé un nouveau défi, le « Very Small Ball » avec ses Rockets. Les positions n’existent plus, et le pivot a disparu. « Je pense que nous aurions pu le faire » poursuit Marion dans cette interview accordée à Hoopshype. « Cela serait difficile de jouer plus vite puisqu’on prenait parfois un 3-points après une passe, et c’est typiquement ce qu’ils font. Mais ça fait partie du basket actuel. Aujourd’hui, si un shoot est ouvert, il faut le prendre. Avec les stats avancées et tout ça, plus personne ne prend des shoots à mi-distance. Mais des joueurs sont de très bons shooteurs à mi-distance. Personnellement, je suis plutôt du genre à dire : « Un shoot reste un shoot. » Si vous pouvez marquer un panier, faites le ! »

Il en regrette presque le shoot extérieur soit devenu aussi omniprésent. « Actuellement, c’est un basket sans poste, et vous avez des joueurs qui sont juste des shooteurs de loin. Ils ne savent rien faire d’autre que shooter. Mais c’est comme ça. C’est comme ça que le basket évolue. »

Un profil à la Kawhi Leonard ?

Sur le plan individuel, Marion fut un chaînon essentiel aux Suns et aux Mavericks par sa capacité à défendre sur plusieurs positions, mais aussi à relancer le jeu. Bon rebondeur, il était capable d’aller au bout face à des défenses qui ne pouvaient pas se mettre en place. Un profil qui lui rappelle Kawhi Leonard. « Je vois des signes chez des joueurs mais finalement pas vraiment » tempère-t-il à propos d’une comparaison avec les joueurs actuels. « Le seul, je dirais Kawhi Leonard car il se donne à fond des deux côtés du terrain. Même Paul George par moment. Mais par ma manière de prendre des rebonds et de faire plein de choses sur le terrain, surtout en défense, ils sont un peu différents de moi. Dans l’ensemble, je ne vois aucune comparaison avec quelqu’un en NBA actuellement. De ma taille ? Personne. »

Membre des Mavericks dans un rôle d’ambassadeur, il se souvient d’ailleurs avoir défendu sur Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, mais aussi Tim Duncan et Kevin Garnett. « Et même le Shaq quelques fois » ajoute-t-il. « J’ai toujours accepté les défis, et il faut avoir cet état d’esprit quand on défend ces joueurs. »