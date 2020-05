Les Wolves veulent signer Malik Beasley et Juancho Hernangomez sur le long terme

Ce week-end, Gersson Rosas célèbre son premier anniversaire à la tête des Wolves, et c’est à la fois l’heure d’un premier bilan, mais aussi le moment d’évoquer la suite. Ses Wolves ont vécu une année mouvementée ponctuée par une « trade deadline » très animée avec les arrivées de D’Angelo Russell, Malik Beasley et Juancho Hernangomez. Hélas, cela a coïncidé avec la blessure de Karl-Anthony Towns, avant finalement que la saison ne soit suspendue à cause de la crise sanitaire du coronavirus.

« Il s’est passé beaucoup de choses cette année, et aussi dingue que cela puisse paraître, surtout avec la pandémie le reste, et en sachant ce qu’on sait désormais, je suis reconnaissant d’avoir vécu tout ça« a-t-il expliqué à la presse locale. « C’est une année difficile au regard de tout ce qu’il s’est passé, mais c’est aussi une année très remplie dans bien des domaines, sur et en dehors du terrain. »

« Sur le terrain », Rosas estime qu’il a posé les fondations de l’équipe qu’il souhaite voir évoluer. « Nous avons effectué un grand pas en avant en termes d’identité » explique-t-il à propos des arrivées de Jarrett Culver lors de la Draft 2019, puis de D’Angelo Russell, Malik Beasley et Juancho Hernangomez, mais aussi James Johnson.

Et il prévient que ce n’est pas terminé. « De manière réaliste, nous sommes agressifs. C’est notre mode opératoire. On sera agressif, et notre staff cherche la moindre opportunité pour améliorer l’équipe, et quand on a été en mesure d’agir lors de la « trade deadline », ça a vraiment fait avancer notre programme. »

14% de chances de récupérer le premier choix de la Draft

La suite, en termes de recrutement, ce sera la Draft 2020. On n’en connaît pas encore la date, mais les Wolves, font partie avec les Warriors et les Cavaliers, des équipes qui ont le plus de chances de récupérer le 1er choix. Si la saison régulière devait s’arrêter là…

A Zone Coverage, Rosas rappelle que son équipe possède trois choix dans le Top 33, et que c’est la possibilité de les monnayer pour effectuer des échanges, et ainsi améliorer l’équipe. Côté free agency, la priorité est interne avec les prolongations de contrat de Malik Beasley et de Juancho Hernangomez, tous les deux free agents protégés. « On souhaite qu’ils restent aux Wolves pendant longtemps, très longtemps. On espère pour le reste de leur carrière. »

Arrivés de Denver en février, Beasley et Hernangomez ont explosé leurs stats à Minnesota avec 20.7 pts de moyenne pour le premier, et 12.9 pts et 7.3 rbds pour le second. Une quinzaine de matches aura suffi à convaincre leur nouveau président.