Décès de Mark McNamara, champion NBA en 1983

Malade depuis plusieurs années, Mark McNamara est décédé lundi à 60 ans des suites d’un arrêt cardiaque.

Ce pivot de 2m10 s’était surtout fait connaître en NCAA avec deux grandes saisons sous les couleurs de l’université de California à 19.6 points et 11.6 rebonds de moyenne. Elu dans le premier cinq de la Pac-10 en 1982, il avait terminé cette saison-là meilleur marqueur et meilleur rebondeur de la conférence, mais aussi numéro 1 à l’adresse aux tirs. Un triplé réalisé uniquement par Lew Alcindor, Bill Walton et Ike Diogu.

Sélectionné en 22e choix de la Draft 82 par les Sixers, il fera partie de l’effectif champion NBA, aux côtés de Moses Malone et Julius Erving. Scotché au bout du banc, il est transféré aux Spurs où ses stats décollent un peu (5.5 points et 4.5 rebonds de moyenne en 15 minutes). Mais ce sera sans lendemain, et il sera baladé de franchise en franchise, passant ensuite par Kansas City, à nouveau Philadelphie, puis Los Angeles et enfin Orlando.

Passé ensuite par l’Espagne, et notamment le Real Madrid, il était devenu assistant-coach dans un lycée d’Alaska.