Une partie du capital des Spurs en vente

Les temps sont durs pour tout le monde, et même pour les milliardaires qui détiennent des franchises NBA. La preuve avec la famille Holt, propriétaire des Spurs, puisque le magazine Variety annonce que des parts de la franchise sont mises en vente, et qu’un cabinet d’expertise a été engagé pour trouver des acheteurs. On ne connaît pas le pourcentage mais il s’agit d’une portion minoritaire.

Le magazine rappelle au passage que la valorisation des Spurs est estimée à 1.8 milliard de dollars, et que s’offrir ne serait-ce que 5% coûtera déjà 90 millions de dollars. C’est plus que le prix d’achat de la franchise en 1996, puisqu’elle avait coûté 76 millions de dollars à la famille Holt.

Quoi qu’il en soit, cette décision pourrait faire des petits puisque les propriétaires n’ont pas de rentrées d’argent depuis bientôt deux mois, tout en continuant de verser les salaires des joueurs et les charges liées à l’exploitation des salles et autres bureaux.

Sans oublier que la plupart de ces hommes d’affaires ont aussi d’autres entreprises à l’arrêt, et que l’éventuelle reprise de la saison devrait s’effectuer sans public, dans un lieu neutre, et donc sans recettes aux guichets.

La famille Holt a confirmé l’information, mais en précisant qu’elle restait attachée à l’équipe, et qu’il était hors de question que l’arrivée d’un nouvel actionnaire soit synonyme de déménagement. « En tant que groupe propriétaire, nous restons 100 % attachés à la ville de San Antonio. Chaque jour, nous célébrons l’incroyable relation entre notre communauté, nos fans et nos Spurs. San Antonio est notre maison et ça le restera. »