30 avril 2010 : Pau Gasol élimine le Thunder à la dernière seconde !

Milwaukee 69 – 83 Atlanta

Les Bucks avaient invité Jerry Stackhouse à chanter l’hymne national américain avant ce Game 6, car à chaque fois qu’il a pris le micro dans le passé, son équipe a gagné. Sauf hier soir : tétanisés par l’enjeu, les hommes de Scott Skiles se sont fait plomber par un 19-0 sec dans le troisième quart-temps. Le momentum a changé de camp et il faudra un petit miracle pour que Milwaukee aille s’imposer une deuxième fois de suite à Atlanta.

Atlanta Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Johnson G 43:12 8-24 2-5 4-4 +17 2 5 6 2 0 0 0 2 22 M. Bibby G 36:28 4-9 1-3 1-2 +20 0 4 1 1 0 0 0 3 10 A. Horford C 36:43 6-12 0-0 3-5 +18 6 15 2 3 2 1 1 3 15 J. Smith F 44:20 4-11 0-2 2-3 +21 2 9 2 1 2 4 0 1 10 M. Williams F 29:14 1-5 0-0 0-0 +2 2 8 1 1 0 1 0 3 2 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Crawford 27:53 8-17 2-6 6-6 +1 0 5 2 2 1 0 1 1 24 Z. Pachulia 12:37 0-0 0-0 0-2 -6 2 4 1 1 0 0 0 1 0 M. Evans 8:32 0-3 0-0 0-0 -4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 M. West 1:00 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totals 31-81 5-16 16-22 15 51 15 11 5 6 3 15 83 Percentages: .383 .312 .727 Team Rebounds: 11

Milwaukee Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Salmons G 40:33 2-13 0-3 4-4 0 1 6 4 0 0 0 3 4 8 B. Jennings G 36:58 4-15 1-9 3-3 -1 1 4 1 1 1 0 0 4 12 K. Thomas C 38:37 5-10 0-0 1-1 -4 2 9 2 1 0 1 0 5 11 C. Delfino F 43:00 8-19 4-9 0-0 -23 1 6 3 2 3 1 2 5 20 L. Mbah a Moute F 19:44 1-4 0-0 2-2 -11 2 8 2 2 0 0 0 1 4 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Stackhouse 24:31 2-6 1-1 2-2 -4 0 2 1 0 0 0 1 0 7 L. Ridnour 15:28 2-3 1-2 0-0 -16 1 2 1 4 0 1 0 1 5 E. Ilyasova 15:24 1-4 0-2 0-0 -11 0 4 0 1 0 0 0 3 2 D. Gadzuric 5:45 0-2 0-0 0-0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 Totals 25-76 7-26 12-12 8 42 14 12 4 3 6 24 69 Percentages: .329 .269 1.000 Team Rebounds: 3

Oklahoma City 94 – 95 LA Lakers

Dans ce match d’une grande intensité et serré de la première à la dernière seconde, le Thunder tenait son exploit à la faveur d’un 8-0 dans le « money time » pour prendre l’avantage.

Mais sur le tir de la gagné raté de Kobe Bryant, Pau Gasol a foudroyé tout l’Oklahoma avec son 18e rebond, une claquette à la dernière seconde. Le champion en titre a relevé la tête depuis deux rencontres et se prépare à retrouver Utah en demi-finale de conférence. Pour le Thunder, qui n’a pas grand-chose à se reprocher, ces premiers playoffs ont confirmé l’immense potentiel de l’équipe, portée par un duo exceptionnel Westbrook-Durant.

LA Lakers Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts K. Bryant G 35:57 12-25 3-4 5-7 +1 1 7 3 5 0 0 3 4 32 D. Fisher G 28:46 4-8 3-6 0-0 0 0 0 6 1 1 0 0 4 11 A. Bynum C 27:18 3-6 0-0 0-0 +4 2 4 0 3 1 2 0 1 6 R. Artest F 39:34 3-10 1-5 0-0 -6 1 3 3 1 2 1 0 2 7 P. Gasol F 38:43 4-11 0-0 1-2 -2 5 18 3 2 0 2 0 2 9 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Odom 30:24 4-8 1-3 0-1 -6 0 7 2 0 0 3 0 5 9 S. Brown 14:57 4-5 2-2 1-2 -1 1 1 0 3 0 0 1 2 11 L. Walton 11:05 2-3 1-2 0-0 +5 0 2 2 0 0 0 0 0 5 J. Farmar 10:41 1-3 1-2 0-0 +7 0 1 4 0 0 0 0 1 3 J. Powell 2:36 0-0 0-0 2-2 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Totals 37-79 12-24 9-14 10 43 23 15 4 8 4 21 95 Percentages: .468 .500 .643 Team Rebounds: 11

Oklahoma City Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts R. Westbrook G 41:42 7-20 1-6 6-7 +2 2 5 9 0 3 0 1 2 21 T. Sefolosha G 12:53 2-3 0-1 0-0 -5 0 1 1 0 1 1 0 3 4 N. Krstic C 28:43 4-10 0-0 3-3 0 4 11 2 1 0 0 1 2 11 K. Durant F 42:21 5-23 2-5 14-15 +4 1 6 3 1 0 1 2 4 26 J. Green F 41:43 6-12 2-6 2-2 -6 0 3 3 2 1 1 0 3 16 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts S. Ibaka 30:16 4-6 0-0 2-4 0 2 8 0 0 0 1 0 2 10 N. Collison 23:06 2-5 0-0 0-0 +4 4 6 0 1 0 0 2 2 4 J. Harden 12:57 1-3 0-1 0-0 -1 0 2 2 0 2 0 0 1 2 E. Maynor 6:18 0-3 0-0 0-0 -3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 Totals 31-85 5-19 27-31 13 42 21 6 7 4 8 19 94 Percentages: .365 .263 .871 Team Rebounds: 9

Utah 112 – 104 Denver

Construit pour le titre, Denver est éliminé dès le premier tour. Privés de leur entraîneur, puis de leur pivot Nene Hilario, les Nuggets se sont épuisés à effacer un débours de 15 points.

Et au moment d’emballer l’affaire, ils ont craqué, à l’image d’un Carmelo Anthony à 6/22 aux tirs. Le Jazz se qualifie en six manches et il retrouvera, comme en 2008 et 2009, les Lakers sur son chemin. Un « upset » inattendu lorsqu’on sait que l’équipe a évolué sans Andrei Kirilenko et Mehmet Okur. Mais le collectif du Jazz a eu raison des individualités des Nuggets, à qui la poigne de George Karl a énormément manqué.

Denver Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts C. Billups G 38:18 8-19 3-6 11-12 -10 0 1 8 2 0 1 0 2 30 A. Afflalo G 18:00 2-5 0-1 1-2 +7 0 1 1 1 0 1 0 4 5 J. Petro C 12:28 2-3 0-0 1-2 -3 1 4 0 0 0 0 0 5 5 C. Anthony F 46:08 6-22 0-4 8-10 -5 3 12 5 2 2 0 4 5 20 K. Martin F 37:48 2-6 0-0 0-2 -10 1 4 2 1 2 1 0 5 4 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Graham 24:42 9-14 1-1 2-4 +1 4 10 0 1 2 1 0 6 21 T. Lawson 22:00 3-6 1-2 3-4 -5 0 1 3 2 1 0 0 4 10 J.R. Smith 19:44 1-4 0-3 1-2 -11 0 2 0 0 1 0 0 3 3 C. Andersen 15:08 3-3 0-0 0-2 -4 0 1 0 1 0 0 0 4 6 M. Allen 5:44 0-1 0-0 0-0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 Totals 36-83 5-17 27-40 11 39 19 10 8 4 4 39 104 Percentages: .434 .294 .675 Team Rebounds: 13

Utah Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts W. Matthews G 39:40 4-12 2-4 13-15 +11 1 5 4 3 0 1 1 2 23 D. Williams G 36:16 4-10 0-3 6-10 +7 0 2 10 2 1 0 1 5 14 K. Fesenko C 10:24 0-1 0-0 0-2 -13 1 1 0 4 0 0 0 3 0 C. Boozer F 45:14 10-14 0-0 2-4 +8 2 20 5 4 1 0 0 3 22 C.J. Miles F 28:11 3-6 2-4 0-1 +8 0 1 3 0 0 0 0 5 8 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts P. Millsap 35:45 7-11 0-0 7-10 +24 2 11 3 3 0 3 1 4 21 K. Korver 20:32 3-7 1-3 3-3 -5 0 2 1 1 0 0 0 4 10 R. Price 18:34 4-6 1-1 3-6 +2 1 2 0 0 0 0 1 4 12 K. Koufos 4:37 1-2 0-0 0-0 -3 0 0 0 1 0 0 0 1 2 S. Gaines 0:29 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. Jeffers 0:19 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 36-69 6-15 34-51 7 44 26 18 2 4 4 31 112 Percentages: .522 .400 .667 Team Rebounds: 14

Pas de trophée décerné dans la nuit, mais la conférence de presse est déjà planifiée à Akron : LeBron James va être élu MVP pour la deuxième année de suite, et on vous donne le classement en avance : le King rafle 116 « première place » sur 123 possibles. Kevin Durant en récupère quatre, Dwight Howard trois, Kobe Bryant aucune, mais il termine tout de même troisième. À noter qu’un journaliste (de Charlotte ?) a mis S.6.

tephen Jackson dans son Top 5.

Les premières félicitations viennent de Dwyane Wade et ont la forme d’un appel du pied : « Aucun joueur ne le mérite plus que lui. LeBron pourrait le gagner tous les ans. C’est son trophée, et il le remet en jeu chaque année. C’est comme ça avec certains joueurs. Jordan ne l’a pas gagné tous les ans mais il l’aurait mérité. Mais à l’époque, je pense que les critères étaient différents. »

En remportant le trophée deux années d’affilée, LeBron James devient (alors) le dixième joueur à réaliser cet exploit. Les autres sont Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan et Steve Nash.

Autre annonce, les All-Rookie Teams : Tyreke Evans, Brandon Jennings, Steph Curry, Darren Collison, Taj Gibson dans la première, Marcus Thornton, DeJuan Blair, James Harden, Jonny Flynn et Jonas Jerebko dans la deuxième.