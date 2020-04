Réunis aux Lakers en 2003/04, Karl Malone et Gary Payton avaient prévu de jouer ensemble

Été 2003, sortis par les Spurs en demi-finale de conférence, les Lakers viennent de voir leur « Dynastie » et leurs trois titres consécutifs de champion NBA prendre fin. Le front-office californien attaque donc l’intersaison avec l’envie de frapper très fort et parvient à mettre la main deux vétérans de renom aux côtés de Kobe Bryant et Shaquille O’Neal : Gary Payton et Karl Malone, respectivement âgés de 35 et 40 ans à cette époque.

L’idée de cette « super-team » avant l’heure impressionne toute la NBA qui se demande quelle formation va bien pouvoir arrêter ce quatuor de choc. Ce seront les Pistons qui s’en chargeront au stade de la finale NBA, évinçant par quatre victoires à une des Californiens gangrenés par le conflit entre Kobe et Shaq (4-1).

Invité du Podcast « All the Smoke », Gary Payton est revenu sur les origines de cette folle association, assurant que l’idée est d’abord venue de sa volonté et de celle de Karl Malone de jouer un jour ensemble. Les Lakers ont alors sauté sur l’occasion pour monter une équipe qui aura marqué les esprits, à défaut d’avoir marqué l’histoire.

« La façon dont on est arrivé à LA, c’est parce que Karl et moi avions déjà prévu de jouer ensemble, a-t-il confirmé. On en parlait déjà depuis deux All-Star Game. On avait aussi dit qu’on savait que ce ne serait pas dans l’une de nos équipes ni pour longtemps, parce que nos propriétaires étaient un peu différents et commençaient à s’éloigner de nous un peu. Ils voulaient jouer la carte de la jeunesse. Donc il m’a toujours dit qu’on allait finir par jouer ensemble ».

Karl Malone : « Je veux prendre le soleil »

Anciens rivaux au sein de la conférence Ouest dans les années 90, l’un à Seattle, l’autre à Utah, les deux compères avaient donc opté pour les Lakers afin de tenter de remporter leur premier titre NBA, un choix qui a résonné comme une évidence pour Karl Malone mais aussi pour Gary Payton qui a ainsi pu rejoindre, son « petit frère » Kobe Bryant.

« Lorsqu’on est devenus free agents, Magic (Johnson) a soudainement commencé à nous appeler pour nous dire que les Lakers nous voulaient à tout pris, a poursuivi Gary Payton. Ensuite, dans la foulée, Karl m’a appelé pour me dire : « Tu sais que je veux aller à LA. Je veux prendre le soleil. Je veux partir de la fraîcheur d’Utah, je veux quitter toute cette merde. Profitons-en un peu, alors qu’on arrive à la fin de notre carrière, et faisons le. On pourrait signer ici pour deux et refaire le point ou terminer nos carrières ici, et ce sera fun », a-t-il dit. « Je prendrai le moins d’argent et toi tu prends plus ». Et c’est ce qu’on a fait ».

Après avoir amassé plus de 100 millions de dollars au cours de ses 16 ans de sa carrière NBA, Karl Malone a ainsi signé pour une saison et 1.5 million. Gary Payton a pour sa part pris 4.9 millions. La fin a été brutale, débouchant sur un départ de Shaquille O’Neal pour Miami. Blessé, Karl Malone a ainsi pris sa retraite sans connaître les joies d’un titre NBA. « The Glove » a quant à lui été récompensé en étant sacré en 2006, à Miami, aux côtés… du Shaq.