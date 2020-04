25 avril 2010 : LeBron James et Dwyane Wade rivalisent de talent pour redresser la barre

Chicago 98 – 121 Cleveland

Et si on avait assisté au meilleur match de LeBron James en playoffs ? La star des Cavs a déjà réussi des triple-double en playoffs. Il a déjà aussi marqué plus de points (cf. la série face aux Pistons). Mais rarement, LBJ avait laissé une telle impression de facilité. Le King a ajouté l’adresse à la puissance et la vitesse, avec six tirs primés, dont deux en fin de quart-temps au buzzer.

Celui à la fin du troisième ne pouvait pas mieux symboliser sa supériorité : un jumpshot depuis le milieu du terrain… On a cru en première mi-temps que les Bulls pouvaient reproduire l’exploit du Game 3, avec un Joakim Noah qui devient le premier joueur de l’histoire de la franchise à compiler 20 points et 20 rebonds en playoffs, mais LeBron James était trop fort avec ses 37 points, 12 rebonds, 11 passes.

Cleveland Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Williams G 33:55 6-10 3-6 4-6 +23 0 2 2 2 1 0 0 2 19 A. Parker G 30:05 4-7 2-3 2-3 +26 0 1 2 0 1 0 0 0 12 S. O’Neal C 17:01 3-7 0-0 0-0 +5 1 7 0 2 0 1 0 5 6 A. Jamison F 37:17 9-16 1-3 5-7 +33 2 7 2 0 0 2 1 3 24 L. James F 36:24 11-17 6-9 9-10 +29 0 12 11 2 2 1 0 3 37 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts D. West 26:05 3-8 0-2 0-0 +1 0 2 3 2 0 0 0 3 6 A. Varejao 19:26 1-4 0-0 1-4 +14 1 3 0 1 1 2 0 3 3 J.J. Hickson 17:12 3-4 0-0 4-4 0 1 2 0 1 0 0 0 3 10 J. Moon 13:28 1-3 0-1 0-0 -9 0 3 0 0 1 1 0 3 2 D. Gibson 3:26 1-2 0-0 0-0 -2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 Z. Ilgauskas 3:26 0-0 0-0 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 J. Williams 2:15 0-1 0-1 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Totals 42-79 12-25 25-34 5 41 21 11 6 7 1 26 121 Percentages: .532 .480 .735 Team Rebounds: 9