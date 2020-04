24 avril 2010 : Brandon Roy is back

Portland 96 – 87 Phoenix

Nate McMillan n’en a pas dormi de la nuit, toute la franchise a pesé le pour et le contre, avant finalement de trancher : Brandon Roy pouvait jouer ce Game 4, avec une semaine d’avance sur le calendrier des médecins et seulement huit jours après son opération du genou.

Salué par le public comme il le méritait, l’arrière ne l’a pas déçu : boosté par ce retour, conclu avec 10 points, les Blazers ont arraché la quatrième manche contre Phoenix pour égaliser. Nicolas Batum aussi a joué malgré sa douleur à l’épaule, lui aussi a marqué 10 points, et quand un LaMarcus Aldridge taille patron (31 points, 11 rebonds) a ce genre de soutien, Portland a toute ses chances.

Phoenix Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts S. Nash G 38:31 6-11 1-3 2-3 -9 0 4 8 6 0 0 1 1 15 J. Richardson G 32:42 6-16 2-8 1-2 -6 2 2 1 0 0 0 0 3 15 J. Collins C 18:06 2-4 0-0 0-0 +1 1 2 0 0 1 0 0 1 4 A. Stoudemire F 38:44 9-16 0-0 8-10 -10 3 6 1 1 0 3 0 4 26 G. Hill F 29:34 3-10 0-2 3-4 -15 1 12 4 0 1 0 0 3 9 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts C. Frye 29:49 3-8 1-4 0-0 -10 0 7 1 0 1 1 0 4 7 J. Dudley 18:31 1-4 0-3 0-0 +6 0 2 2 1 0 0 0 4 2 L. Barbosa 15:23 3-5 2-2 0-0 -3 0 2 0 2 1 0 1 2 8 G. Dragic 9:29 0-2 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 L. Amundson 9:11 0-0 0-0 1-2 +1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 Totals 33-76 6-23 15-21 7 39 17 11 4 4 2 24 87 Percentages: .434 .261 .714 Team Rebounds: 11

Portland Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts A. Miller G 43:56 4-13 0-1 7-10 +13 0 6 8 3 2 0 0 2 15 J. Bayless G 24:48 4-10 1-3 2-2 -7 2 2 6 0 0 0 1 3 11 M. Camby C 29:45 4-6 0-0 0-0 +2 3 8 5 0 1 1 0 4 8 L. Aldridge F 41:51 11-19 0-0 9-12 +13 2 11 3 2 1 0 0 4 31 N. Batum F 33:54 3-9 2-5 2-2 +13 0 7 1 1 0 0 1 3 10 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts B. Roy 26:38 4-10 1-2 1-2 +2 0 1 1 0 0 0 1 0 10 J. Howard 17:51 4-6 0-0 0-0 +7 5 7 1 0 0 0 1 3 8 M. Webster 12:42 0-3 0-1 0-0 +2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 R. Fernandez 8:35 1-3 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 Totals 35-79 5-14 21-28 12 45 26 7 4 2 4 20 96 Percentages: .443 .357 .750 Team Rebounds: 5

Charlotte 86 – 90 Orlando

Comme à Miami, le public et l’envie n’ont pas suffi pour empêcher le favori du duel de valider le 3-0 in extremis.

Jameer Nelson a empêché les locaux de capitaliser sur leur avantage en premier quart avec 19 de ses 32 points. Bien trop maladroits dans le money time, et incapables de profiter de la sortie de Dwight Howard, les hommes de Larry Brown se sont inclinés 90-86, et sont désormais menés 3-0 dans ce premier tour. La dure loi des playoffs.

Orlando Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts V. Carter G 39:04 4-11 0-4 2-2 +15 2 5 0 5 1 0 0 4 10 J. Nelson G 38:19 12-21 5-9 3-3 +13 1 4 3 0 4 0 1 2 32 D. Howard C 26:09 4-7 0-0 5-10 +6 1 8 3 4 0 7 2 6 13 R. Lewis F 32:25 4-11 2-7 4-4 +12 0 6 3 5 1 1 0 4 14 M. Barnes F 27:30 2-7 1-2 2-2 +6 2 4 3 0 0 0 2 3 7 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts M. Gortat 21:51 1-1 0-0 3-4 -2 5 8 0 1 1 1 0 1 5 M. Pietrus 19:11 0-3 0-3 0-0 -11 0 2 1 1 0 0 0 3 0 R. Anderson 13:11 2-5 1-3 0-0 -5 0 3 1 1 0 0 0 0 5 J.J. Redick 10:58 2-4 0-2 0-0 -5 0 2 0 1 0 0 0 2 4 J. Williams 9:41 0-0 0-0 0-0 -9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 B. Bass 1:41 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totals 31-70 9-30 19-25 11 43 14 19 7 9 5 25 90 Percentages: .443 .300 .760 Team Rebounds: 8

Charlotte Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts S. Jackson G 41:45 6-18 1-7 6-7 -10 1 4 1 1 3 0 3 2 19 R. Felton G 33:35 5-14 0-4 3-3 -15 0 3 6 2 1 0 0 3 13 T. Ratliff C 8:47 1-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 3 2 G. Wallace F 39:50 4-12 2-4 3-6 -5 0 8 2 1 3 1 2 1 13 B. Diaw F 37:45 3-5 0-2 0-0 -12 1 4 6 3 1 1 0 3 6 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts L. Hughes 18:08 5-6 2-3 2-2 +9 0 3 1 0 0 0 0 2 14 T. Thomas 17:00 3-6 0-0 2-2 +3 2 6 0 2 1 2 2 2 8 N. Mohammed 16:12 3-6 0-0 0-0 -4 2 3 1 1 0 1 1 5 6 D.J. Augustin 14:38 1-6 0-3 3-3 +9 0 2 0 2 1 0 1 1 5 T. Chandler 12:20 0-0 0-0 0-0 +8 0 0 0 2 0 0 0 5 0 Totals 31-74 5-23 19-23 6 33 17 14 10 5 9 27 86 Percentages: .419 .217 .826 Team Rebounds: 8

Milwaukee 107 – 89 Atlanta

Dans l’autre match de la conférence Est, Milwaukee a débloqué son compteur. Grâce à son tandem expérimenté Salmons-Thomas, les Bucks ont pris le match par le bon bout (36-19 après 12 minutes), et ils ont ensuite tranquillement géré leur avance. À noter que Brandon Jennings est sorti sur blessure après un atterrissage manqué. Son coude et sa hanche ont pris cher sur la chute mais il sera là au Game 4.

Atlanta Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Johnson G 36:22 9-22 1-4 6-7 -25 1 6 4 1 3 0 0 2 25 M. Bibby G 28:43 3-9 0-3 0-0 -14 1 3 3 3 1 0 1 0 6 A. Horford C 30:50 5-9 0-0 0-0 -19 2 3 0 0 3 1 0 1 10 J. Smith F 35:46 2-12 0-0 3-6 -22 9 12 1 3 0 1 0 2 7 M. Williams F 34:03 1-7 1-1 5-6 -12 3 8 2 2 1 1 3 0 8 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Crawford 26:50 5-13 1-5 0-0 -9 1 4 4 2 1 1 1 2 11 Z. Pachulia 19:04 6-7 0-0 4-6 +1 2 3 0 0 0 0 0 2 16 M. Evans 11:23 0-2 0-1 0-0 -5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 J. Teague 7:12 2-3 0-0 0-0 +9 0 0 1 0 0 1 0 0 4 M. West 5:42 1-2 0-1 0-0 +8 0 0 1 0 1 0 0 3 2 J. Smith 4:06 0-1 0-0 0-0 -2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Totals 34-87 3-15 18-25 20 41 16 12 11 5 5 13 89 Percentages: .391 .200 .720 Team Rebounds: 12

Milwaukee Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Salmons G 30:51 9-11 1-1 3-3 +29 0 2 7 1 2 1 0 2 22 B. Jennings G 26:08 5-11 3-6 0-0 +21 0 0 5 0 2 2 0 3 13 K. Thomas C 25:32 4-4 0-0 0-0 +17 2 13 1 1 0 1 0 2 8 C. Delfino F 30:44 2-9 2-6 0-0 +12 1 6 2 3 1 1 1 0 6 L. Mbah a Moute F 29:41 5-7 0-0 2-2 +27 1 5 2 1 0 0 0 1 12 Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts J. Stackhouse 26:22 3-11 2-5 8-8 +3 0 1 3 3 1 0 2 2 16 E. Ilyasova 21:04 4-8 1-3 2-3 -5 2 5 1 1 1 0 0 0 11 D. Gadzuric 17:06 1-3 0-0 0-0 +9 4 10 1 1 0 0 0 5 2 L. Ridnour 16:42 5-11 1-2 0-0 +7 1 2 1 1 0 0 1 2 11 C. Bell 5:30 0-1 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 P. Brezec 5:10 2-2 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 0 3 4 R. Ivey 5:10 1-2 0-0 0-0 -10 0 0 0 1 0 0 1 1 2 Totals 41-80 10-23 15-16 11 44 23 13 7 5 5 22 107 Percentages: .512 .435 .938 Team Rebounds: 3

Oklahoma City 110 – 89 LA Lakers

110-89. +21 dans les gencives ! Aucun doute possible. Les Lakers ont perdu de leur superbe depuis deux mois, et le Thunder a les armes pour réaliser l’un des plus incroyables « upset » de l’histoire. 2-2 dans la série. Le prochain match au Staples Center vaudra son pesant de donuts. Tous les regards sont tournés vers Kobe Bryant, qui n’a pas pris un seul tir dans le premier quart et termine avec 12 petits points, son plus faible total depuis 2000.

Encore un trophée décerné cette nuit, celui de dirigeant de l’année, pour John Hammond des Bucks. À son crédit, la sélection de Brandon Jennings lors de la Draft, et les arrivées de Carlos Delfino ou encore John Salmons. Avec le recul, le transfert de Richard Jefferson et le refus de conserver Ramon Sessions et Charlie Villanueva étaient judicieux. Il devance Sam Presti (OKC) et Danny Ferry (Cleveland).