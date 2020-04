Chaussures, maillots, feuille de match… 86 objets liés à Kobe Bryant vendus aux enchères

Trois mois après la disparition tragique de Kobe Bryant, la maison Goldin Auctions a mis aux enchères pas moins de 86 objets liés au « Black Mamba », allant du ballon dédicacé, aux maillots portés en match en passant par les chaussures évidemment : celles qu’il avait aux pieds lors du Game 5 des Finals 2001 culminent à 28 000 dollars, la plus haute enchère pour le moment.

Le lot comporte également, pêle-mêle, la « box score » de son match à 81 points signé, un maillot que la n°1 de la Draft WNBA 2020 Sabrina Ionescu lui avait dédicacé juste avant sa mort, une bague faite d’or et de diamants rendant hommage à son titre olympique de 2012, ou encore le filet du match du soir où LeBron James l’a dépassé au classement des meilleurs scoreurs de tous les temps, la veille de sa mort.

Un moyen d’effacer une polémique de 2013

Goldin Auctions avait planifié cette vente depuis décembre en contactant des personnes susceptibles de vendre leurs biens avec en ligne de mire l’annonce de son introduction au Hall of Fame. Le projet a été maintenu malgré l’accident tragique du 26 janvier dernier, et la maison a décidé de reverser 5% de chaque vente à la « Mamba and Mambacita Sports Foundation », créée par Vanessa Bryant.

Un moyen d’effacer la controverse de 2013, quand Goldin Auctions avait porté plainte contre Kobe Bryant car il s’opposait à la vente par sa mère de centaines d’objets, dont la valeur estimée était de 1,5 million de dollars, et pour lesquels la maison avait versé une avance de 450 000 dollars à Pam Bryant.

Les parties s’étaient accordées sur la vente de seulement six d’entre eux, parmi lesquels la bague de champion que Kobe Bryant avait offert à sa mère après le titre de 2000. Elle était partie pour 110 000 dollars, mais son acquéreur a décidé de la revendre à l’occasion de cette vente exceptionnelle.