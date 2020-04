Lou Williams espère que les Clippers conserveront Montrezl Harrell

Comme leurs voisins des Lakers, les Clippers avaient tout mis en place pour gagner maintenant. La suspension de la saison jusqu’à nouvel ordre a un peu bousculé les plans des Californiens à court terme, avec cette free agency qui se rapproche et qui pourrait à nouveau constituer un virage important à négocier.

Comme Patrick Patterson, Reggie Jackson, Mo Harkless ou Marcus Morris, l’intérieur Montrezl Harrell sera free agent non protégé cet été et pourrait donc récolter les fruits de son travail acharné en signant un gros contrat.

Le sportif d’un côté, le financier de l’autre

Comme dans la plupart des cas, le joueur aura à peser entre l’aspect sportif et financier en essayant de trouver le meilleur compromis. Lou Williams, son meilleur allié sur « pick-and-roll », l’a bien compris.

« Bien sûr, le business est le business, » a-t-il concédé. « Primo, Trez a une famille dont il doit s’occuper et secundo, il s’agit de sa carrière. Et c’est son opportunité de se retrouver dans une très bonne position financièrement. Il va trouver un endroit où il pourra obtenir ce qui lui est dû, il aura l’argent et la chance qu’il mérite. J’espère vraiment que nous allons être cette opportunité pour lui ».

Même si Montrezl Harrell pourrait céder aux sirènes de franchises dotées d’une plus grande marge de manœuvre et à même de lui proposer bien plus que ses 6 millions de dollars annuels, Lou Williams, l’autre joker de luxe des « Clippers », qui espère pour sa part finir sa carrière au sein de la franchise de Steve Ballmer, garde espoir. « Je suis très confiant par rapport au fait qu’on pourra maintenir ce groupe ensemble ».