Au Sénégal, Tacko Fall prend son rôle d’ambassadeur très au sérieux

Les rookies qui font leurs premiers pas en NBA sont en général exemptés. Mais le président de NBA Africa, Amadou Gallo Fall, a fait une exception pour Tacko Fall, un profil hors du commun. Alors qu’il s’apprêtait à débuter son aventure avec un contrat « Exhibit 10 » aux Celtics, le pivot de 2m30 avait été invité au Sénégal l’été dernier, où il ne s’était plus rendu depuis sept ans.

« Nous avons senti que Tacko avait quelque chose de spécial car il était capable de se connecter avec tout le monde et d’inspirer la prochaine génération. Et c’est exactement ce qui s’est passé », s’est rappelé Amadou Gallo Fall.

De retour au pays, l’ancien pensionnaire de Central Florida avait pu constater les progrès effectués pour favoriser la pratique du basket et faire émerger les meilleurs talents.

Lui, qui a débuté la discipline sur le tard, a ainsi pu voir des joueurs bien plus jeunes se débrouiller ballon en main. Sans parler de la BAL, qui va aussi contribuer à développer les jeunes talents africains.

« Les ressources sont bien meilleures, » avait-t-il constaté. « Beaucoup de ces enfants ont commencé très, très tôt. Quand j’ai commencé, j’avais 16 ans, et l’académie où j’ai commencé, nous y allions pour nous amuser. Nous avons essayé de tirer le meilleur parti de ce que nous avions. Mais le but maintenant est de voir ces enfants jouer sur des terrains vraiment décents et avoir un très bon encadrement. D’autres entraîneurs viennent maintenant enseigner aux entraîneurs qui sont déjà sur place. Ça va continuer à se développer à partir de là où j’ai commencé, et de là où beaucoup d’autres personnes ont commencé ».

« Quand nous sommes allés rendre visite au chef de l’État dans la maison d’État, Tacko était une star »

Mais là ou Tacko Fall a peut-être le plus impressionné, c’est lors de la réception organisée par le président du Sénégal, Macky Sall, en présence d’Adam Silver, Amadou Gallo Fall mais aussi Dikembe Mutombo et Luol Deng. C’est notamment à ce moment que le pivot a pris son rôle d’ambassadeur, et de porte-parole, à cœur.

« Il avait été super avec les enfants, il voulait enseigner et être disponible pour tous les gens à l’hôtel, les serveurs, le personnel du restaurant, partout, il était toujours là, » a ainsi ajouté Amadou Gallo Fall dans le Boston Herald. « Mais quand nous sommes allés rendre visite au chef de l’État dans la maison d’État, Tacko était une star. Il y avait le commissioner Adam Silver, Dikembe, Luol (Deng) et tous les autres. Mais la star, c’était Tacko. Il n’avait pas seulement ce pouvoir d’attraction, il était également investi et réfléchi dans ses conversations. Si ce n’était pas une célébrité avant, il l’est devenu ce jour-là parce qu’il a eu beaucoup de tête-à-tête avec le président, et sur une photo emblématique que j’ai vue dans les journaux le lendemain, le président semblait très heureux de poser avec lui. Tacko est un grand ambassadeur pour le pays, et il a donné une bonne réputation au pays sur la scène mondiale. C’est quelque chose qui est apprécié et reconnu ».

« Je représente ma famille, mon pays, et tous ces enfants qui essaient de s’en sortir »

Le fait de pouvoir aussi faire venir des joueurs NBA de façon régulière participe au développement du basket local. Tacko Fall a ainsi intégré que chacun de ses faits et gestes étaient scrutés et qu’il ne peut pas décevoir.

« Tous ces gens nous semblaient si inaccessibles, ils étaient comme des super-héros, » rappelle Tacko Fall lors de sa jeunesse. « C’était comme regarder Spiderman, ou Superman. Nous voudrions être comme eux mais nous savons que c’est impossible de devenir Spiderman. Le fait que certains d’entre nous arrivent à un certain niveau, jusqu’à jouer dans la même ligue que LeBron James et Stephen Curry, et que les enfants puissent les approcher, ça leur fait comprendre que ça devient possible. Et puis quand nous revenons et que nous leur tendons la main et qu’ils nous voient, c’est encore mieux. Pour être ce lien entre mon pays et ici, je dois savoir que maintenant je représente plus que moi-même. Je représente ma famille, mon pays, et tous ces enfants qui essaient de s’en sortir ».

Même s’il est parfois dépassé par toute cette « hype » et ce côté leader de tout un continent, qu’il doit assumer si jeune avec si peu d’expérience, Tacko Fall parvient à garder la tête sur les épaules.

« Pour l’instant, la plus grande chose que je puisse faire, c’est utiliser ma voix. Ce qu’on me dit, c’est que les gens me regardent et m’écoutent. J’utilise ma voix et je sensibilise à certaines choses, en m’assurant d’encourager les enfants à travailler dur, en leur racontant mon parcours et en leur montrant que ce n’est pas impossible ».