L’adversaire le plus costaud dans la carrière Andre Drummond ? Nikola Pekovic !

Au rayon des beaux bébés de cette ligue, Andre Drummond occupe une belle place avec ses 2m08 et 126 kilos. L’actuel pivot des Cavaliers n’a pourtant pas oublié l’époque où il devait faire face à encore plus imposant que lui : Nikola Pekovic (2m11 et 140 kilos). « Il est de loin le joueur le plus fort contre qui j’ai joué dans ma vie, c’est quelqu’un de très, très costaud », décrit ainsi l’ancien Piston, interrogé sur SiriusXM NBA Radio.

En un peu plus de cinq saisons avec les Wolves (de 2010 à 2016), « Pek » a pu faire parler toute sa puissance.

Pivot massif qui jouait quasi exclusivement au poste, sans jamais avoir pris un tir à 3-points en NBA, le Monténégrin était grimpé jusqu’à 17,5 points et 9 rebonds de moyenne en faisant équipe avec Kevin Love.

Avec son physique de bûcheron, Nikola Pekovic pouvait aussi bien faire peur à ses adversaires qu’à… ses propres coéquipiers. Zach LaVine confiait récemment que lorsqu’il était rookie, il n’avait pas osé lui demander de changer de numéro de maillot. Tout simplement parce qu’il était « terrifié » par son pivot !

« Je détestais les jouer quand je les voyais sur notre calendrier, » reprend Andre Drummond. « Je détestais ça. Je savais qu’il allait me bousculer, je me sentais comme un enfant. Je me battais autant que possible pour le repousser dans la raquette mais je ne pouvais pas l’en empêcher. Il est la raison pour laquelle j’ai commencé à soulever des poids plus sérieusement. »

Un bel hommage pour ce joueur dont la carrière NBA a été largement écourtée par les blessures.

Fin 2016, malgré son très beau contrat signé dans le Minnesota, il devait faire une croix sur le basket à cause de soucis récurrents aux chevilles et aux tendons d’Achille. Ancien président du Partizan Belgrade, il a récemment intégré le staff de la sélection nationale du Monténégro.