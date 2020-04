Après les plus belles actions des joueurs français, BeIN Sports propose un Top 10 des rookies avec à la fois le classement de nos confrères, et leurs plus belles actions. À la 10e place, P.J. Washington, l’ailier-fort des Hornets, et aux trois premières places : Ja Morant, Zion Williamson et Kendrick Nunn. Un trio incontestable.