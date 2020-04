Le sport sans public, un mal nécessaire pour Mo Bamba

Avant même que la saison ne soit suspendue, les joueurs NBA, LeBron James en tête, n’étaient pas vraiment chauds à l’idée de jouer sans public. Mais alors que tout est à l’arrêt depuis plus d’un mois, la situation est devenue si préoccupante pour les dirigeants de la NBA que personne n’imagine aujourd’hui reprendre avec des spectateurs.

Face à cette situation exceptionnelle et sa gravité, les joueurs commencent, eux aussi à revoir leur position.

C’est le cas de Mo Bamba qui estime que l’engagement pourrait être le même de la part des acteurs, même si l’ambiance sera plus au scrimmage, comme il a pu en faire au sein du Frank Erwin Center de plus de 16 000 places lorsqu’il était à l’université de Texas.

« Je ne peux pas dire que ce sera comme la Summer League parce qu’il y a encore des fans. Je ne peux pas dire que ce sera comme à l’entraînement à cause de l’intensité du jeu, mais je pense que mes coéquipiers et moi allons tous être prêts à jouer notre jeu, » affirme-t-il à l’Orlando Sentinel. « C’est difficile parce que nous aimons nos fans et qu’ils nous donnent un coup de pouce quand nous avons besoin d’eux pour nous encourager, mais au bout du compte, ça reste du basket de compétition et quand vous vous présentez face à quelqu’un qui porte le maillot adverse, vous voulez juste lui rentrer dedans ».

Au plus près de ses fans malgré le confinement

Mo Bamba n’oublie pas les spectateurs pour autant et leur dit de tenir bon en attendant de meilleurs lendemains.

« Je dirais aux fans de nous soutenir comme avant, » ajoute-t-il. « Je suis sûr qu’il y aura tout un tas de façons différentes de diffuser les matchs et je suis sûr que la NBA va en retransmettre autant, sinon plus. Je leur dirais de rester aussi engagés qu’avant. Je pense qu’en tant que joueurs, chaque fois que nous ne serons pas sur le terrain, où à travailler, nous allons tâcher de nous engager avec eux autant que possible ».

En temps de confinement, le pivot du Magic a trouvé la meilleure idée pour rester près de ses fans, en publiant régulièrement sur ses réseaux sociaux et en organisant des live sur son compte Instagram de 851 000 abonnés.

« J’ai vu que c’était une occasion de vraiment entrer en contact avec nos fans. Nous les rencontrons trois à quatre fois par semaine habituellement, et quand vous ne pouvez plus le faire, vous devez essayer de trouver d’autres moyens de leur faire savoir que nous sommes là ».