11 avril 2010 : Chicago va gagner à Toronto avec un énorme Joakim Noah

Tous les projecteurs étaient braqués sur Toronto pour un duel entre Raptors et Bulls, huitièmes ex-aequo à l’Est à deux matchs de la fin. Et les visiteurs n’ont cette fois-ci pas tremblé pour profiter de l’absence de Chris Bosh et dominer la partie de bout en bout derrière un grand Joakim Noah.

Le Français avait prévenu : il ne voulait pas parler de la polémique lié à son temps de jeu et préférait se concentrer sur ce duel au sommet. Résultat : 18 points, 19 rebonds, 7 passes ! Les Chicagoans ont un pied en playoffs.

Les Warriors plombent le Thunder

Ailleurs, les franchises qui jouaient des matchs importants pour leur classement ont presque toutes pu compter sur leur « franchise player ». Le Heat est allé gagner à New York avec 32 points de Dwyane Wade, Phoenix a assuré contre Houston avec deux nouveaux double-double de la paire Stoudemire/Nash, et Portland est allé battre les Lakers avec un LaMarcus Aldridge qui a su compenser la blessure de Brandon Roy. Tout le monde croise les doigts à Portland pour que ce ne soit pas grave…

Enfin, Kevin Durant a entendu les conseils de George Gervin, qui lui demandait de tout faire pour valider le titre de meilleur marqueur : l’ailier All-Star a terminé la soirée avec 40 points, 10 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres, mais il a aussi raté le tir de la gagne et le Thunder a perdu contre ces Warriors énervants. Leurs bourreaux se nomment Monta Ellis, 27 points dont 15 dans le dernier quart, et Stephen Curry, 25 unités.

Cleveland 92 – 98 Orlando

Golden State 120 – 117 Oklahoma City

LA Lakers 88 – Portland 91

New Orleans 114 – 86 Minnesota

New York 98 – 111 Miami

Phoenix 116 – 106 Houston

Toronto 88 – 104 Chicago

