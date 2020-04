Durant l’épidémie et après les incendies ravageurs, Patty Mills essaie de redonner le sourire aux Australiens

« Le message est de rester chez soi […] mais je voulais aussi apporter du positif et aider les gens à sourire. » Alors Patty Mills a sorti sa guitare et s’est mis à gratter. Depuis une semaine, l’Australien multiplie les vidéos où il se filme en train de jouer et demande aux membres de sa communauté de poursuivre l’extrait musical en chantant.

Pour le meneur des Spurs, c’est un moyen comme un autre de se mobiliser auprès de ses fans, en particulier les Australiens, durant cette période de confinement. Avant l’épidémie, son pays natal a déjà dû faire face à de graves incendies, pendant des mois, qui auraient fait près de 400 morts.

Depuis San Antonio, Patty Mills se sentait « impuissant » à l’époque et ne trouvait « aucun moyen efficace d’aider », si ce n’est un don de 750 000 dollars, collecté avec les huit Australiens de la ligue. « J’ai vu mon pays partir en flammes et une partie de moi a eu l’impression que mon identité partait en flammes aussi. » Alors en février dernier, sa femme Alyssa et lui ont ainsi profité du « All-Star Break » pour faire un passage éclair sur place.

Là-bas, il a aidé à la reconstruction des centres de protection de la faune, visité de petites entreprises, fait don d’équipement… « Je sais où sont mes racines et je connais mon lien avec l’Australie. C’est en grande partie la raison pour laquelle nous voulions revenir, pour ce lien avec la terre, la faune, les totems et les communautés. »

Un modèle « pour les Aborigènes et pour tous les Australiens »

Celui qui est pressenti pour être le prochain porte-drapeau australien lors des Jeux olympiques a notamment été en contact avec une société qui promeut une meilleure gestion des terres. Le travail de cette société « nous a vraiment ouvert les yeux, » assure Patty Mills, fier de ses origines aborigènes. « On va voir ce qu’on peut faire à l’avenir avec eux, car nous devons protéger notre terre, nos animaux. »

Confiné à San Antonio, Patty Mills tente désormais d’avoir un impact en sortant sa guitare, chaque soir de confinement. Pour apporter un peu de joie à ses compatriotes tout en leur enjoignant de rester chez eux : « Je me considère comme un modèle, non seulement pour les Aborigènes mais aussi pour tous les Australiens. J’ai à 100% conscience d’être un personnage que les gens peuvent admirer afin de faire les bonnes choses. »

Et en tant que modèle, son message actuel est simple en ces temps difficiles : l’important est de « rester positif, ne pas se décourager et continuer à être optimiste ».