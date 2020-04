Les Hawks en quête de shooteurs et d’expérience cet été

Il y a un an, Lloyd Pierce annonçait les playoffs pour son équipe après un exercice encourageant. Résultat : avant-dernière place de la conférence Est avant l’arrêt de la saison, avec 20 victoires pour 47 défaites…

« Il va y avoir des changements majeurs dans notre équipe pour le futur, et ça commence avec notre noyau de cinq joueurs, et l’évaluation de la progression individuelle de chacun de ces gars. Je l’ai déjà dit et je le répète, on doit faire un bond en avant l’an prochain » affirme le coach, qui n’a de pitié pour aucun de ses cinq jeunes talents : Trae Young, John Collins, Kevin Huerter, DeAndre Hunter et Cam Reddish.

C’est d’ailleurs sur une des qualités que quatre d’entre eux sont censés partager, que le coach a un grief. « On doit ajouter des shooteurs et améliorer notre adresse » clame-t-il ainsi chez The Athletic.

« Ça dépend beaucoup des progrès de nos gars en interne. Trae a fini à 36% (à 3-points), DeAndre Hunter à 35 ou 36%, Kevin à 38%. On doit trouver des gars qui nous permettent de continuer à étirer le jeu. » Il ne suffit pas d’avoir l’étiquette de shooteur pour en être un, et c’est un moyen de leur mettre la pression alors que les objectifs ont été clairment annoncés. « Les playoffs, c’est un mot, un concept, un état d’esprit. Le plus important c’est de gérer les matchs, gérer les journées. Ça commence avec moi, mais ça continue avec les joueurs. Il faut de ça dans le vestiaire avec ces cinq-là. Certains vont devoir se battre pour leur place quand on aura rempli le reste du roster. »

« On a du talent, mais on a besoin de plus »

Outre ces cinq joueurs, les Hawks ont leurs deux recrues, Dewayne Dedmon et Clint Capela, sous contrat pour l’an prochain, ainsi que Brandon Goodwin et Bruno Fernando. Il y a donc une bonne poignée de joueurs à trouver pour remplir le roster, mais la franchise dispose d’une enveloppe de 49 millions de dollars pour recruter, la plus grosse de NBA. Que visent-ils à part des shooteurs ? « Une compétition saine, un vestiaire sain, du leadership et des gars qui ont déjà connu ça, qui comprennent que ce n’est pas toujours la victoire qui compte, mais la manière. Il faut un gars dans le vestiaire capable, après un succès, d’engueuler les gars en leur disant qu’à +15, il fallait enfoncer le clou et finir à +20, pas à +5. » Dommage que Vince Carter prenne sa retraite.

Le message de l’entraîneur est clair : responsabiliser les jeunes joueurs en leur mettant dans les pattes des vétérans capables de les secouer. Car il est temps d’avancer.

« C’est ce genre de leadership et de dureté qu’on cherche. Ils doivent avoir ça eux aussi. On a du talent, mais on a besoin de plus. On a besoin de gars qui savent gagner et n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent au staff, aux joueurs, ou d’admettre leurs erreurs. On aura besoin de beaucoup de choses pour avancer. Ça commence en interne avec des joueurs qui comprennent comment passer à l’étape suivante. »