[Mix du jour] L’irrésistible ascension de Jayson Tatum

Avec ou sans fin, la saison 2019-2020 restera comme celle de la prise de pouvoir de Jayson Tatum aux Celtics.

Déjà impressionnant sur ses deux premières saisons, l’ailier qui a fêté ses 22 ans il y a un peu plus d’un mois, avait réussi à hausser son niveau de jeu avec, pour ne rien gâcher, un basket toujours plus épuré en attaque, de gros progrès défensifs et une développement continu au fil des semaines.

Remarquable de justesse, il venait de boucler un mois de février exceptionnel récompensé par le titre de joueur du mois de l’Est avec une ligne de stats folle : 30.7 points à 49.4% aux tirs sur près de 21 tentatives dont 48.1% à 3-points, 8 rebonds, 3.2 passes décisives, 1.3 contre et 1.2 interception en moyenne en 37 minutes par match !

On retiendra aussi ce coup de chaud mémorable dans le 3e quart-temps du match des Celtics sur le parquet des Lakers (18 de ses 41 points inscrits ce soir-là, record en carrière égalé) malgré la défaite des C’s (114-112).

Jusqu’où aurait pu aller les Celtics avec un Jayson Tatum sur sa lancée ? On ne le saura peut-être jamais. Ce qui n’empêche en rien d’admirer ses plus beaux coups d’éclats compilés dans ce mix du jour.