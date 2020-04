Les Warriors aimeraient ajouter de l’expérience à leur effectif

En une année, les Warriors étaient passés d’une équipe parmi les plus vieilles à l’une des plus jeunes de la ligue. Un constat qui n’est pas nécessairement un handicap, sauf que la blessure de Stephen Curry et l’absence prolongée de Klay Thompson ont privé cette formation de ses meilleurs joueurs. Laissant alors les jeunes livrés à eux-mêmes.

Voilà pourquoi on peut penser qu’ils vont échanger leur futur premier choix de Draft contre un élément plus expérimenté. Transfert ou non le soir de la Draft, Bob Myers a confirmé cette politique à venir.

« On s’est rajeuni très vite et on était trop jeune cette saison », concède le GM à NBC Sports. « Je pense donc que l’idée, ce sera d’ajouter un peu d’expérience. Pas des vieux non plus, mais des joueurs qui ont de la bouteille. »

Mais comme Bob Myers le déclare, la « free agency est toujours imprévisible ». Surtout que les finances de la franchise, encore alourdies avec l’arrivée d’Andrew Wiggins, n’autorisent pas toutes les fantaisies.

Comment faire la différence donc ?

« Il y a probablement certains joueurs qu’on va aimer et sur lesquels on va surenchérir. On aura peut-être la surprise d’avoir une chance de signer tel ou tel joueur, avec le salaire minimum. On espère que la franchise, notre leadership, des gars comme Stephen Curry ou Steve Kerr qui prennent leur téléphone, seront bénéfiques. »