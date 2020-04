[Collector] Carmelo Anthony plante 50 points au Heat sans tirer une seule fois dans la raquette

2 avril 2013, Miami. Les Knicks débarquent à South Beach avec une série de huit victoires de suite qu’ils sont bien déterminés à poursuivre, d’autant que le Heat fait sans LeBron James et Dwyane Wade. Carmelo Anthony aurait aimé affronter ses deux potes, et il va leur faire regretter de ne pas jouer…

L’ailier new-yorkais est en mission : il marque 10 des 13 premiers points de son équipe et termine le premier quart avec 17 points à 7/8 aux tirs, tous en dehors de la raquette. « Keep shooting » déclare-t-on dans ces cas-là.

Il ne faut pas le dire deux fois à Melo, qui va livrer une prestation exceptionnelle : 50 points en touchant 53 fois le ballon, sans prendre le moindre tir dans la raquette !

« Ce soir, je me suis senti bien d’entrée de match. Parfois, cette sensation disparaît au fil des minutes. Pas ce soir… » expliquera-t-il après cette rencontre gagnée 102-90 et conclue, en prime, sans aucune balle perdue ! Atteindre les 50 points sans perdre de ballon n’est arrivé que 22 fois dans l’histoire, et celui qui a le record du nombre de points sans balle perdue n’est autre que… Carmelo Anthony, qui en planta 62 un an plus tard.