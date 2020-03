Steve Kerr sur les Warriors 2016-2017 : « Le plus haut niveau de basket que j’ai vu de ma vie »

« Oui, pas de doute ». C’est ainsi que répond Steve Kerr quand on lui demande, dans les colonnes du Mercury News, si les Warriors version 2016-2017 forment la meilleure équipe qu’il a coachée.



Le coach de Golden State avait déjà parlé, en septembre 2019, de « zénith » pour cette saison, la première avec Kevin Durant. Il n’hésite pas quand il s’agit de décrire les prestations des champions NBA cette année-là.

« Je pense que c’est le plus haut niveau de basket que j’ai vu de ma vie », affirme-t-il. « Je pense que cette équipe de Cleveland était la meilleure des quatre qu’on a affrontées. Ils étaient meilleurs, mais nous aussi avec Kevin Durant. On était motivé, en pleine santé et prêt à en découdre. La combinaison de talent, avec tellement de joueurs capable d’attaquer et de défendre, et une motivation après les Finals perdues en 2016, plus l’envie de Kevin de gagner son premier titre : on trouvait tout ça. Le niveau de jeu était étourdissant, surtout offensivement. Le groupe était frais, impatient et ne pensait qu’au basket. »

Qualifiant Kevin Durant « d’arme absolue », qui fait donc la différence dans n’importe quelle équipe, l’ancien joueur des Bulls ou des Spurs voit également une différence notable avec le titre de 2015 : l’expérience et la maturité.

« Le premier titre est arrivé de nulle part. On n’était pas certain, en 2015, de pouvoir gagner. On essayait de se convaincre, mais on n’en était clairement pas sûr. En 2017, on savait qu’on était la meilleure équipe du monde. On savait qu’on allait remporter le titre. On avait la confiance du titre de 2015, plus Kevin Durant. Donc, en terme de conviction, c’est un tout autre niveau. »

Les Warriors 2016-2017 finiront la saison régulière avec 67 victoires mais surtout un bilan proche de la perfection en playoffs : 16 victoires et une petite défaite, contre les Cavaliers en Finals.