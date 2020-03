L’ancienne salle des Kings bientôt réquisitionnée pour accueillir les malades

La Sleep Train Arena, ancienne ARCO Arena, devrait être très prochainement réquisitionnée par l’Armée de terre pour être transformée en hôpital avec une capacité de 360 lits. C’est ce qu’a indiqué le chef d’état major, précisant qu’il s’agissait d’accueillir à la fois des malades du Covid-19 mais aussi des patients en soins post-traumatiques.

Cette mesure fait partie d’un plan plus global sur l’ensemble de la Californie pour permettre de désengorger les hôpitaux. Selon le porte-parole des services d’urgence, l’accord n’a pas encore été finalisé, mais l’idée est d’ouvrir le plus rapidement possible huit hôpitaux de fortune dans tout l’Etat.

Il faut rappeler que la salle appartient toujours aux Kings, même s’ils n’y jouent plus, et qu’ils sont donc encore responsables de son exploitation. Au total, l’Armée projette de transformer plus de cent salles à travers tout le pays, et du côté de Seattle, ce sont des installations des Seattle Seahawks qui devraient être réquisitionnées.

Selon le Sacramento Bee, l’Armée américaine avait au départ envisagé de louer des hôtels pour transformer les chambres en des espaces de soins médicaux, mais la procédure administrative était plus longue et plus complexe.