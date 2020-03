Covid-19 en Espagne : Pau Gasol et Rafael Nadal se mobilisent pour récolter 11 millions d’euros

« Notre meilleure victoire. (#Nuestramejorvictoria) » C’est avec ce hashtag sur Twitter que Pau Gasol et Rafael Nadal viennent de lancer une campagne de dons en Espagne, avec l’ambition de récolter 11 millions d’euros pour aider le pays à combattre l’épidémie de coronavirus.

Les deux hommes ont été les premiers à poster une vidéo sur leurs réseaux sociaux pour encourager d’autres sportifs à se mobiliser. « Le temps est venu pour nous tous de donner le meilleur de nous-mêmes », formulait le basketteur, en indiquant que son don et celui de son homologue tennisman étaient déjà en route.

« Je crois que nous sommes ce que nous sommes en grande partie grâce à votre soutien et maintenant nous devons être là pour vous », lâchait de son côté le vainqueur de Roland-Garros à douze reprises, en direction de la population espagnole.

Leur appel a été entendu puisque les footballeurs Iker Casillas et Raul Navas, les pilotes Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr. et son père, les tennismen David Ferrer et Paula Badosa Gibert ou encore les athlètes Orlando Ortega et Bruno Hortelano ont tous répondu présent en postant à leur tour une vidéo.

L’Espagne a franchi, il y a quelques heures, le seuil des 4 000 décès liés à l’épidémie. Ce bilan en fait désormais le deuxième pays le plus touché en termes de personnes tuées par le Covid-19, après l’Italie.