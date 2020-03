Avec son crâne rasé et son sourire ravageur, Fred ‘Curly’ Neal a exercé avec les Harlem Globetrotters entre 1963 et 1985. Vingt-deux ans de bons et loyaux services et un savoir-faire inégalé pour faire rire son public. Tant et si bien qu’il fait partie du gratin de sept joueurs à avoir eu son numéro #22 retiré par les Globetrotters.

Avec plus de 6 000 matchs dans 97 pays différents, Fred Neal a vu du pays ! Avec ses numéros de dribble et de tirs, il a été une des vedettes de l’époque phare des Globetrotters, et une icône du basket un peu partout dans le monde.

Sa disparition n’a d’ailleurs pas tardé à faire réagir, notamment Steve Kerr, le coach des Warriors.

Le temps d’une saison en 1974-75, Neal et ses collègues Globetrotters (Meadowlark Lemon et Marques Haynes notamment) ont même eu droit à leur propre show télé le samedi matin, The Harlem Globetrotters Popcorn Machine. C’était l’âge d’or des Trotters qui apparaissaient également dans d’autres émissions télé, telles que Scooby-Doo, The White Shadow et le téléfilm The Harlem Globetrotters on Gilligan’s Island.

Un extrait ubuesque du téléfilm The Harlem Globetrotters on Gilligan’s Island