Les conseils recrutement de David Fizdale pour les Knicks

Arrivé à New York en 2018, moyennant à l’époque un contrat de quatre ans, David Fizdale a tenu un peu plus d’une saison à « Big Apple », pour un bilan de 21 victoires et 83 défaites (plus mauvais bilan d’un coach depuis la création de la franchise). Et même si la situation des Knicks n’était pas idéale à son arrivée, le coach a fait des choix forts avec des méthodes critiquées, dont il ne peut qu’assumer la responsabilité aujourd’hui.

Sans doute aurait-il fait un meilleur dirigeant, puisqu’il ne manque pas de conseils pour son ancien club au moment d’évoquer les possibilités d’améliorer le roster par l’intermédiaire de la Draft.

« J’adore Elfrid (Payton), Frank (Ntilikina) et Dennis Smith Jr., mais ils ont un truc en commun : ils ne sont pas réguliers à 3-points en sortie de pick-and-roll » constate « Fiz » chez ESPN Radio, dans des propos relayés par le New York Post. « Avec un talent comme Mitchell (Robinson) – je pense qu’il peut être un des meilleurs pivots de la ligue pendant les dix prochaines années – il faut avoir un meneur qui oblige la défense à monter. Si vous y arrivez, tout change pour Mitchell Robinson, sa production explose. »

Si Elfrid Payton n’a jamais réussi à développer un tir à 3-points, Frank Ntilikina et Dennis Smith Jr. se situent au-dessus des 30% dans l’exercice et manquent de confiance pour avoir une vraie chance de progresser. Un gros problème avec David Fizdale, qui voulait simplement que le jeu soit plus étiré.

« L’autre pièce manquante dans le puzzle c’est un poste 4 fiable à 3-points » poursuit-il. « Comme je l’ai toujours dit, la clé du développement des joueurs c’est le spacing. Si tu veux que les joueurs progressent, il faut étirer le jeu. » Déjà 28e en terme d’adresse de loin l’an passé, les Knicks sont 27e cette saison.

Dommage donc qu’ils aient transféré Tim Hardaway Jr. et Kristaps Porzingis, deux menaces derrière l’arc avec respectivement 41% et 35% de réussite cette année.