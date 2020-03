Draft 2020 : l’intérieur Xavier Tillman va tester sa cote auprès des franchises

Depuis l’annonce d’Anthony Edwards de Georgia, les dominos continuent de tomber chez les prétendants à la prochaine Draft NBA. Le dernier à se déclarer n’est autre que l’intérieur junior de Michigan State, Xavier Tillman.

Elu meilleur défenseur de la conférence Big Ten, le joueur a annoncé la nouvelle lui-même sur Twitter, avec un long message remerciant ses entraîneurs et ses coéquipiers. Malin, Xavier Tillman explique aussi qu’il ne ferme cependant pas la porte à un retour à la fac.

« Avec le soutien de ma famille et mes entraîneurs, j’ai décidé de tester les eaux et d’inscrire mon nom à la Draft NBA 2020. Il est important pour moi de recueillir le plus d’informations possible avant de prendre ma décision. Pendant ce processus, je vais conserver mon éligibilité universitaire. »

Passé de 3 points, 3 rebonds en freshman à 14 points et 10 rebonds cette saison, Xavier Tillman va donc avant tout chercher à situer sa cote auprès des franchises, lui qui n’est annoncé qu’en fin de premier tour, au mieux, dans les différentes « mock draft » et qui pourrait donc revenir en NCAA l’an prochain.