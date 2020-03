Collin Sexton a (encore) l’impression de repartir de zéro

Les Cavs pensaient en avoir fini avec les soucis et espéraient enfin repartir sur une nouvelle dynamique, avec l’idée de bien finir la saison 2019-2020. Après avoir récupéré Andre Drummond, la franchise de l’Ohio avait même signé quelques belles victoires, face à Miami, Philadelphie ou encore Denver.

Et puis la suspension de la NBA a été prononcée suite au premier cas de joueur atteint du Covid-19. Un nouveau coup dur pour le meneur Collin Sexton, qui était loin de s’imaginer qu’il jouerait potentiellement son dernier match de la saison le 11 mars, sur le parquet de Chicago.

« C’est dur, » a-t-il avoué dans le podcast animé par Chris Haynes. « On joue à ce jeu depuis qu’on 3-4 ans, et quand quelqu’un ou quelque chose t’empêche d’y jouer, pour une durée indéterminée, c’est dur. Personne n’imaginait que ce serait notre dernier match de la saison ou le dernier avant un bout de temps. Donc c’est difficile parce qu’on aime tous la compétition, on aime tous gagner et simplement entrer sur un parquet pour jouer avec passion ».

Finir sur une bonne note et tourner la page

Après Tyronn Lue, viré après six matchs en 2018-2019, Larry Drew et John Beilein, JB Bickerstaff est le quatrième coach du meneur de jeu en moins de deux ans à Cleveland. Collin Sexton aurait ainsi vu d’un bon œil de pouvoir finir cette saison afin de peaufiner le jeu de Cavs sous les ordres du nouveau technicien, monter en puissance et s’affirmer un peu plus dans la ligue.

« Ça ne me plairait vraiment pas du tout, « a-t-il ajouté au sujet d’une éventuelle fin de saison annulée. « Il nous reste 17 matchs, et on essaie simplement de continuer à apprendre les uns des autres. On vient d’avoir un nouveau coach, on s’ajuste encore avec lui aussi. Sur ces 17 matchs restants, on aimerait finir sur une bonne note et tourner la page vers la saison à venir, c’est tout ce qui nous importe ».

JB Bickerstaff, un coach « proche de ses joueurs »

Collin Sexton est également revenu sur le départ « inattendu » de John Beilein, ce malgré les difficultés du coach « rookie » en NBA.

« C’était complètement inattendu, » a-t-il poursuivi. « Rappelez-vous, on venait d’arriver au All-Star Break et je venais de parler au coach deux jours avant, et il me disait en gros qu’on se devait de finir fort cette saison une fois notre retour du break. Et quand on revient, on était tous sous le choc : « C’est fou, il est parti ». C’était dur parce qu’il a été mon quatrième coach en deux ans. Quand c’est comme ça, tu ne sais jamais ce qui va arriver ensuite, mais à présent nous avons JB et il a été incroyable avec nous ».

Lorsqu’on lui demande les principales qualités de JB Bickerstaff, Collin Sexton répond : « Son énergie et et sa connaissance du jeu ».

« Il a déjà été coach principal et assistant. Il a été dans la ligue et son père a aussi été coach donc il a été dans le bain depuis longtemps et tu peux le voir à sa connaissance sur beaucoup de sujets. C’est vraiment cool de l’avoir parce que c’est un coach proche de ses joueurs », a-t-il conclu.